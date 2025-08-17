Роналду может столкнуться с серьезными проблемами из-за Дженнифер Лопес

Летом 2025 года известная актриса и певица Дженнифер Лопес отправилась в долгожданное масштабное турне All Night — LIVE IN 2025. Никто и представить не мог, что один из концертов может помешать планам легендарного футболиста Криштиану Роналду.

Что не так с концертом Лопес

Журналисты обращают внимание на то, что в рамках своего турне певица приехала и в Армению.

Там она представила свое шоу на футбольном стадионе в Ереване.

Уже после завершения концерта стало известно, что газон полностью уничтожен.

Трава очень желтая и всюду видны следы от покрытия, которое было на газоне.

Все бы ничего, но уже 6 сентября сборная Армении на Республиканском стадионе должна принять команду Португалии в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

С заявлением по этому поводу выступил лидер фан-движения FAF Сергей Джанджоян.

Как отмечают журналисты, он решил не скрывать своего возмущения:

Менее чем за месяц в Армению прибудет суперзвезда футбола Криштиану Роналду, по популярности не уступающий Джей Ло. И судя по всему, игра будет проходить на картофельном поле, — посетовал фанат футбола.

Сама Дженнифер Лопес на этот локальный скандал пока никак не отреагировала.