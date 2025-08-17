Роналду может столкнуться с серьезными проблемами из-за Дженнифер Лопес
Категория
Спорт
Дата публикации

Роналду может столкнуться с серьезными проблемами из-за Дженнифер Лопес

Роналду
Читати українською
Источник:  online.ua

Летом 2025 года известная актриса и певица Дженнифер Лопес отправилась в долгожданное масштабное турне All Night — LIVE IN 2025. Никто и представить не мог, что один из концертов может помешать планам легендарного футболиста Криштиану Роналду.

Главные тезисы

  • Концерт Дженнифер Лопес в Армении привел к уничтожению футбольного газона.
  • Лидер фан-движения выразил возмущение, ведь пострадать от этого может Роналду и его команда.

Что не так с концертом Лопес

Журналисты обращают внимание на то, что в рамках своего турне певица приехала и в Армению.

Там она представила свое шоу на футбольном стадионе в Ереване.

Уже после завершения концерта стало известно, что газон полностью уничтожен.

Трава очень желтая и всюду видны следы от покрытия, которое было на газоне.

Все бы ничего, но уже 6 сентября сборная Армении на Республиканском стадионе должна принять команду Португалии в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

С заявлением по этому поводу выступил лидер фан-движения FAF Сергей Джанджоян.

Как отмечают журналисты, он решил не скрывать своего возмущения:

Менее чем за месяц в Армению прибудет суперзвезда футбола Криштиану Роналду, по популярности не уступающий Джей Ло. И судя по всему, игра будет проходить на картофельном поле, — посетовал фанат футбола.

Сама Дженнифер Лопес на этот локальный скандал пока никак не отреагировала.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Роналду в третий раз возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира
Роналду
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Роналду признался, какой работы действительно боится
Роналду поделился своими планами
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Роналду шокировал сеть кольцом для Джорджины Родригес
Кольцо для Джорджины шокирует впечатляющей ценой

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?