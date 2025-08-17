Роналду може зіткнутися зі серйозними проблемами через Дженніфер Лопес

Влітку 2025 року відома акторка та співачка Дженніфер Лопес вирушила в довгоочікуване масштабне турне All Night — LIVE IN 2025. Ніхто й уявити не міг, що один з концертів може перешкодити планам легендарного футболіста Кріштіану Роналду.

Що не так з концертом Лопес

Журналісти звертають увагу на те, що у межах свого турне співачка приїхала і до Вірменії.

Там вона представила своє шоу на футбольному стадіоні в Єревані.

Уже після після завершення концерту стало відомо, що газон повністю знищений.

Трава дуже жовта і всюди видно сліди від покриття, яке було на газоні. Поширити

Усе б нічого, однак уже 6 вересня збірна Вірменії на Республіканському стадіоні має прийняти команду Португалії у межах кваліфікації чемпіонату світу-2026.

З заявою з цього приводу виступив лідер фан-руху FAF Сергій Джанджоян.

Як зазначають журналісти, він вирішив не приховувати свого обурення:

Менш ніж за місяць до Вірменії прибуде суперзірка футболу Кріштіану Роналду, який за популярністю не поступається Джей Ло. І судячи з усього, гра відбуватиметься на картопляному полі, — поскаржився фанат футболу. Поширити

Саме Дженніфер Лопес на цей локальний скандал поки жодним чином не відреагувала.