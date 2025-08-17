Роналду може зіткнутися зі серйозними проблемами через Дженніфер Лопес

Влітку 2025 року відома акторка та співачка Дженніфер Лопес вирушила в довгоочікуване масштабне турне All Night — LIVE IN 2025. Ніхто й уявити не міг, що один з концертів може перешкодити планам легендарного футболіста Кріштіану Роналду.
Головні тези:
- Концерт Дженніфер Лопес у Вірменії призвів до знищення футбольного газону.
- Лідер фан-руху висловив обурення, адже постраждати від цього може Роналду та його команда.
Що не так з концертом Лопес
Журналісти звертають увагу на те, що у межах свого турне співачка приїхала і до Вірменії.
Там вона представила своє шоу на футбольному стадіоні в Єревані.
Уже після після завершення концерту стало відомо, що газон повністю знищений.
Усе б нічого, однак уже 6 вересня збірна Вірменії на Республіканському стадіоні має прийняти команду Португалії у межах кваліфікації чемпіонату світу-2026.
З заявою з цього приводу виступив лідер фан-руху FAF Сергій Джанджоян.
Як зазначають журналісти, він вирішив не приховувати свого обурення:
Саме Дженніфер Лопес на цей локальний скандал поки жодним чином не відреагувала.
