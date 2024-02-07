Роналду показав святкування свого дня народження — фото
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Роналду показав святкування свого дня народження — фото

Роналду

У понеділок, 5 лютого, свій день народження відсвяткував легенда футболу Кріштіану Роналду. Йому виповнилося 39 років.

Роналду показав, як відсвяткував свій день народження

Португалець опублікував пост в Instagram, у якому розповів, як відсвяткував.

Роналду провів час у колі своєї коханої Джорджини Родрігес і своїх дітей.

Вдячний провести свій 39-й день народження найкращим чином: з моєю сім'єю і знову на тренувальному майданчику. Дякую всім за теплі повідомлення!, - зазначив Роналду.

Ми любимо тебе, - написала в коментарях Джорджина.

Роналду став найрезультативнішим футболістом 2023 року

Нападник саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду завершив календарний рік на першому місці у рейтингу найкращих бомбардирів. У переліку найрезультативніших футболістів 2023 року португалець обійшов Гаррі Кейна та Кіліана Мбаппе.

Перед останнім матчем 2023 року Роналду забив 51 гол. За кількістю м'ячів у календарному році Кріштіану посідав третє місце, поступаюсь одним голом форвардам "Баварії" та ПСЖ Гаррі Кейну та Кіліану Мбаппе відповідно.

Кейн та Мбаппе провели останні матчі ще 20 грудня. Натомість Роналду обійшов суперників у рейтингу у поєдинку проти "Аль-Іттіхада" (5:2), у воротах якого відзначився двічі. Завдяки результативності у передостанньому матчі чемпіонату Саудівської Аравії португальський футболіст гарантував собі перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів року.

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