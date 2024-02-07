Роналду показал празднование своего дня рождения — фото

В понедельник, 5 февраля, свой день рождения отпраздновал легенда футбола Криштиану Роналду. Ему исполнилось 39 лет.

Роналду показал, как отпраздновал свой день рождения

Португалец опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал, как отпраздновал.

Роналду провел время в кругу своей любимой Джорджины Родригес и своих детей.

Благодарен провести свой 39-й день рождения наилучшим образом: с моей семьей и снова на тренировочной площадке. Благодарю всех за теплые сообщения!, — отметил Роналду. Поделиться

Мы любим тебя, — написала в комментариях Джорджина.

Роналду стал самым результативным футболистом 2023 года

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду завершил календарный год на первом месте в рейтинге лучших бомбардиров. В списке самых результативных футболистов 2023 португалец обошел Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.

Перед последним матчем 2023 года Роналду забил 51 гол. По количеству мячей в календарном году Криштиану занимал третье место, уступая один гол форвардам "Баварии" и ПСЖ Гарри Кейну и Килиану Мбаппе соответственно.

Кейн и Мбаппе провели последние матчи 20 декабря. Роналду же обошел соперников в рейтинге в поединке против "Аль-Иттихада" (5:2), в воротах которого отличился дважды. Благодаря результативности в предпоследнем матче чемпионата Саудовской Аравии португальский футболист гарантировал себе первое место в рейтинге лучших бомбардиров года.