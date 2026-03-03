Роналду екстрено покинув Саудівську Аравію
Роналду екстрено покинув Саудівську Аравію

Роналду покинув Саудівську Аравію через війну
Джерело:  The Mirror

Згідно з даними видання Mirror, приватний літак зіркового футболіста Кріштіану Роналду ще 2 лютого вилетів з Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) до Мадрида. Він вирішив не ризикувати своїм життя на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. 

Головні тези:

  • Попри бойові дії, чемпіонат Саудівської Аравії триває.
  • Однак навіть це не зупинило відомого футболіста.

Журналісти звертають увагу на те, що комерційні рейси в країні призупинили свою роботу на тлі війни.

Проте португальський футболіст має у своєму розпорядженні літак Bombadier Global Express 650.

Що важливо розуміти, його вартість сягає 61 мільйон фунтів стерлінгів.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, літак Роналду покинув столицю Саудівської Аравії ввечері в понеділок, близько 20:00.

А вже о 01:00 3 березня його літак приземлився у Мадриді, де футболіст тривалий час жив, виступаючи за "Реал". 

Варто звернути увагу на те, що чемпіонат Саудівської Аравії триває, хоча ситуація на Близькому Сході продовжує стрімко загострюватися

Зокрема в перший день активних атак, 28 лютого, "Аль-Наср", за який виступає Роналду, обіграв "Аль-Фейха". Попри те, що зірковий португалець не реалізував пенальті, його команда обіграла суперника з рахунком 3:1. Наступний матч "Аль-Насру" запланований на 7 березня.

