Роналду екстрено покинув Саудівську Аравію

Згідно з даними видання Mirror, приватний літак зіркового футболіста Кріштіану Роналду ще 2 лютого вилетів з Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) до Мадрида. Він вирішив не ризикувати своїм життя на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Роналду покинув Саудівську Аравію через війну

Журналісти звертають увагу на те, що комерційні рейси в країні призупинили свою роботу на тлі війни.

Проте португальський футболіст має у своєму розпорядженні літак Bombadier Global Express 650.

Що важливо розуміти, його вартість сягає 61 мільйон фунтів стерлінгів.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, літак Роналду покинув столицю Саудівської Аравії ввечері в понеділок, близько 20:00.

А вже о 01:00 3 березня його літак приземлився у Мадриді, де футболіст тривалий час жив, виступаючи за "Реал". Поширити

Варто звернути увагу на те, що чемпіонат Саудівської Аравії триває, хоча ситуація на Близькому Сході продовжує стрімко загострюватися