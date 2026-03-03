Роналду екстрено покинув Саудівську Аравію

Згідно з даними видання Mirror, приватний літак зіркового футболіста Кріштіану Роналду ще 2 лютого вилетів з Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) до Мадрида. Він вирішив не ризикувати своїм життя на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.
Головні тези:
- Попри бойові дії, чемпіонат Саудівської Аравії триває.
- Однак навіть це не зупинило відомого футболіста.
Роналду покинув Саудівську Аравію через війну
Журналісти звертають увагу на те, що комерційні рейси в країні призупинили свою роботу на тлі війни.
Проте португальський футболіст має у своєму розпорядженні літак Bombadier Global Express 650.
Що важливо розуміти, його вартість сягає 61 мільйон фунтів стерлінгів.
Як вдалося дізнатися ЗМІ, літак Роналду покинув столицю Саудівської Аравії ввечері в понеділок, близько 20:00.
Варто звернути увагу на те, що чемпіонат Саудівської Аравії триває, хоча ситуація на Близькому Сході продовжує стрімко загострюватися
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-