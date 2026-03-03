Согласно данным издания Mirror, частный самолет звездного футболиста Криштиану Роналду еще 2 февраля вылетел из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Мадрид. Он решил не рисковать своей жизнью на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Роналду покинул Саудовскую Аравию из-за войны

Журналисты обращают внимание на то, что коммерческие рейсы в стране приостановили свою работу на фоне войны.

Однако португальский футболист располагает самолетом Bombadier Global Express 650.

Что важно понимать, его стоимость составляет 61 миллион фунтов стерлингов.

Как удалось узнать СМИ, самолет Роналду покинул столицу Саудовской Аравии вечером в понедельник около 20:00.

А уже в 01:00 3 марта его самолет приземлился в Мадриде, где футболист долго жил, выступая за "Реал". Поделиться

Следует обратить внимание на то, что чемпионат Саудовской Аравии продолжается, хотя ситуация на Ближнем Востоке продолжает стремительно обостряться.