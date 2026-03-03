Роналду покинул Саудовскую Аравию
Роналду покинул Саудовскую Аравию из-за войны
Читати українською
Источник:  The Mirror

Согласно данным издания Mirror, частный самолет звездного футболиста Криштиану Роналду еще 2 февраля вылетел из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Мадрид. Он решил не рисковать своей жизнью на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

  • Несмотря на боевые действия, чемпионат Саудовской Аравии продолжается.
  • Однако даже это не остановило известного футболиста.

Роналду покинул Саудовскую Аравию из-за войны

Журналисты обращают внимание на то, что коммерческие рейсы в стране приостановили свою работу на фоне войны.

Однако португальский футболист располагает самолетом Bombadier Global Express 650.

Что важно понимать, его стоимость составляет 61 миллион фунтов стерлингов.

Как удалось узнать СМИ, самолет Роналду покинул столицу Саудовской Аравии вечером в понедельник около 20:00.

А уже в 01:00 3 марта его самолет приземлился в Мадриде, где футболист долго жил, выступая за "Реал".

Следует обратить внимание на то, что чемпионат Саудовской Аравии продолжается, хотя ситуация на Ближнем Востоке продолжает стремительно обостряться.

В частности, в первый день активных атак, 28 февраля, "Аль-Наср", за который выступает Роналду, обыграл "Аль-Фейха". Несмотря на то, что звездный португалец не реализовал пенальти, его команда обыграла соперника со счетом 3:1. Следующий матч "Аль-Насра" запланирован на 7 марта.

