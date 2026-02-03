Роналду устроил протест из-за действий руководства Аль-Насра
Категория
Спорт
Дата публикации

Роналду устроил протест из-за действий руководства Аль-Насра

Роналду больше не собирается молчать
Читати українською
Источник:  online.ua

Звездный футболист и нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду фактически объявил бойкот владельцам своего футбольного клуба. По словам инсайдеров, он решил пропустить ближайший матч против Аль-Рияда, который должен пройти уже 9 февраля.

Главные тезисы

  • Фонд PIF управляет Аль-Насра, но инвестиции в команду прекратились.
  • Роналду возмущается, что в это же время их конкуренты пробиваются вперед.

Роналду больше не собирается молчать

Как сообщает издание A Bola, португальский футболист возмущен подходом руководства клуба и суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) к ведению дел.

Анонимные источники утверждают, что Роналду больно наблюдать за тем, как фонд PIF управляет клубом.

Криштиану, мол, не понимает, почему прекратились инвестиции в их команду.

Что важно понимать, единственным зимним новичком стал 21-летний иракский хавбек Хайдер Абдулкарим.

Гнев Роналду подогревает активность главного конкурента — Аль-Хиляля под руководством Симоне Индзаги, который на фоне экономии Аль-Насра проводит более продуктивную кампанию: "синие" подписали Пабло Мари (2 млн. евро), покупают Кадера Мейте и Саймона Буябре (по 30 млн. евро).

Роналду прекрасно знает, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) — один из крупнейших в мире фонд с активами около 925 млрд дол.

Звездный футболист не может смириться с тем, что с такими безумными ресурсами их команда просто деградирует, поэтому решил протестовать.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Гризманн назвал лучшего футболиста в истории
Гризманн объявил свой собственный рейтинг
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Отстранены 1024 футболиста". Турцию потряс громкий скандал
Футбольный скандал в Турции – что известно
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Мудрик может вернуться в большой футбол — известна дата
Мудрик может вернуться в "Челси"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?