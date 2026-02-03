Роналду устроил протест из-за действий руководства Аль-Насра

Звездный футболист и нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду фактически объявил бойкот владельцам своего футбольного клуба. По словам инсайдеров, он решил пропустить ближайший матч против Аль-Рияда, который должен пройти уже 9 февраля.

Роналду больше не собирается молчать

Как сообщает издание A Bola, португальский футболист возмущен подходом руководства клуба и суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) к ведению дел.

Анонимные источники утверждают, что Роналду больно наблюдать за тем, как фонд PIF управляет клубом.

Криштиану, мол, не понимает, почему прекратились инвестиции в их команду.

Что важно понимать, единственным зимним новичком стал 21-летний иракский хавбек Хайдер Абдулкарим.

Гнев Роналду подогревает активность главного конкурента — Аль-Хиляля под руководством Симоне Индзаги, который на фоне экономии Аль-Насра проводит более продуктивную кампанию: "синие" подписали Пабло Мари (2 млн. евро), покупают Кадера Мейте и Саймона Буябре (по 30 млн. евро). Поделиться

Роналду прекрасно знает, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) — один из крупнейших в мире фонд с активами около 925 млрд дол.