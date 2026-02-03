Роналду устроил протест из-за действий руководства Аль-Насра

Звездный футболист и нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду фактически объявил бойкот владельцам своего футбольного клуба. По словам инсайдеров, он решил пропустить ближайший матч против Аль-Рияда, который должен пройти уже 9 февраля.
Главные тезисы
- Фонд PIF управляет Аль-Насра, но инвестиции в команду прекратились.
- Роналду возмущается, что в это же время их конкуренты пробиваются вперед.
Роналду больше не собирается молчать
Как сообщает издание A Bola, португальский футболист возмущен подходом руководства клуба и суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) к ведению дел.
Анонимные источники утверждают, что Роналду больно наблюдать за тем, как фонд PIF управляет клубом.
Криштиану, мол, не понимает, почему прекратились инвестиции в их команду.
Что важно понимать, единственным зимним новичком стал 21-летний иракский хавбек Хайдер Абдулкарим.
Роналду прекрасно знает, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) — один из крупнейших в мире фонд с активами около 925 млрд дол.
Звездный футболист не может смириться с тем, что с такими безумными ресурсами их команда просто деградирует, поэтому решил протестовать.
