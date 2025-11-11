"Отстранены 1024 футболиста". Турцию потряс громкий скандал
Категория
Спорт
Дата публикации

"Отстранены 1024 футболиста". Турцию потряс громкий скандал

Футбольный скандал в Турции – что известно
Читати українською
Источник:  online.ua

В Турции местная федерация футбола отстранила 1024 футболиста из всех лиг. Скандал разгорелся из-за подозрения спортсменов в участии в нелегальных ставках.

Главные тезисы

  • Турецкий футбол уже давно охватил моральный кризис.
  • Недавно более сотни турецких арбитров поймали на ставках и отстранили от работы.

Футбольный скандал в Турции — что известно

В заявлении пресс-службы TFF указано, что дела футболистов передали в Профессиональный дисциплинарный совет по футболу.

Что важно понимать, среди них 27 игроков, представляющих Суперлигу, в частности Галатасарай и Бешикташ.

После детального разбирательства суд дал разрешение на арест президента Эюпспора Мурата Озкая.

Кроме того, известно, что турецкая федерация уже начала переговоры с ФИФА по согласованию дополнительного 15-дневного трансферного периода из-за массовых потерь футболистов на фоне скандала.

С комментарием на этот счет уже выступил президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу.

По словам последнего, в турецком футболе начался моральный кризис.

Не существует такой вещи, как структура. Основная проблема турецкого футбола является нравственной, — считает он.

Следует также отметить, что в прошлом сезоне уже бывший тренер Фенербахче Жозе Моуринью постоянно обвинял турецких судей в "системном фаворитизме".

Он даже сумел добиться того, что впервые в истории чемпионата Турции матч между Фенербахче и Галатасараем обслуживал иностранный арбитр.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Первый футболист-миллиардер. Роналду возглавил топ самых богатых спортсменов
Роналду
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Гризманн назвал лучшего футболиста в истории
Гризманн объявил свой собственный рейтинг
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом
Мадонна снова выходит замуж

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?