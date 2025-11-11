"Отстранены 1024 футболиста". Турцию потряс громкий скандал

В Турции местная федерация футбола отстранила 1024 футболиста из всех лиг. Скандал разгорелся из-за подозрения спортсменов в участии в нелегальных ставках.
Главные тезисы
- Турецкий футбол уже давно охватил моральный кризис.
- Недавно более сотни турецких арбитров поймали на ставках и отстранили от работы.
Футбольный скандал в Турции — что известно
В заявлении пресс-службы TFF указано, что дела футболистов передали в Профессиональный дисциплинарный совет по футболу.
Что важно понимать, среди них 27 игроков, представляющих Суперлигу, в частности Галатасарай и Бешикташ.
После детального разбирательства суд дал разрешение на арест президента Эюпспора Мурата Озкая.
С комментарием на этот счет уже выступил президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу.
По словам последнего, в турецком футболе начался моральный кризис.
Следует также отметить, что в прошлом сезоне уже бывший тренер Фенербахче Жозе Моуринью постоянно обвинял турецких судей в "системном фаворитизме".
Он даже сумел добиться того, что впервые в истории чемпионата Турции матч между Фенербахче и Галатасараем обслуживал иностранный арбитр.
