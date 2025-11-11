"Отстранены 1024 футболиста". Турцию потряс громкий скандал

В Турции местная федерация футбола отстранила 1024 футболиста из всех лиг. Скандал разгорелся из-за подозрения спортсменов в участии в нелегальных ставках.

Футбольный скандал в Турции — что известно

В заявлении пресс-службы TFF указано, что дела футболистов передали в Профессиональный дисциплинарный совет по футболу.

Что важно понимать, среди них 27 игроков, представляющих Суперлигу, в частности Галатасарай и Бешикташ.

После детального разбирательства суд дал разрешение на арест президента Эюпспора Мурата Озкая.

Кроме того, известно, что турецкая федерация уже начала переговоры с ФИФА по согласованию дополнительного 15-дневного трансферного периода из-за массовых потерь футболистов на фоне скандала.

С комментарием на этот счет уже выступил президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу.

По словам последнего, в турецком футболе начался моральный кризис.

Не существует такой вещи, как структура. Основная проблема турецкого футбола является нравственной, — считает он.

Следует также отметить, что в прошлом сезоне уже бывший тренер Фенербахче Жозе Моуринью постоянно обвинял турецких судей в "системном фаворитизме".