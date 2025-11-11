"Відсторонено 1024 футболісти". Туреччину сколихнув гучний скандал

У Туреччині місцева федерація футболу відсторонила 1024 футболісти з усіх ліг. Скандал розгорівся через підозру спортсменів в участі у нелегальних ставках.

Футбольний скандал у Туреччині — що відомо

У заяві пресслужби TFF наголошується, що справи футболістів передали до Професійної дисциплінарної ради з футболу.

Що важливо розуміти, серед них — 27 гравців, які представляють Суперлігу, зокрема Галатасарай та Бешикташ.

Після детально розгляду суд дав дозвіл на арешт президента Еюпспора Мурата Озкая.

Окрім того, відомо, що турецька федерація вже розпочала переговори з ФІФА щодо погодження додаткового 15-денного трансферного періоду через масові втрати футболістів на тлі скандалу.

З коментарем з цього приводу уже виступив президент TFF Ібрагім Хаджіосманоглу.

За словами останнього, у турецькому футболі триває моральна криза.

Не існує такої речі, як структура. Основна проблема турецького футболу є етичною, — вважає він. Поширити

Варто також зазначити, що в минулому сезоні вже колишній тренер Фенербахче Жозе Моурінью постійно звинувачував турецьких суддів у "системному фаворитизмі".