"Відсторонено 1024 футболісти". Туреччину сколихнув гучний скандал

У Туреччині місцева федерація футболу відсторонила 1024 футболісти з усіх ліг. Скандал розгорівся через підозру спортсменів в участі у нелегальних ставках.
Головні тези:
- Турецький футбол уже давно охопила моральна криза.
- Нещодавно понад сотню турецьких арбітрів спіймали на ставках та відсторонили від роботи.
Футбольний скандал у Туреччині — що відомо
У заяві пресслужби TFF наголошується, що справи футболістів передали до Професійної дисциплінарної ради з футболу.
Що важливо розуміти, серед них — 27 гравців, які представляють Суперлігу, зокрема Галатасарай та Бешикташ.
Після детально розгляду суд дав дозвіл на арешт президента Еюпспора Мурата Озкая.
З коментарем з цього приводу уже виступив президент TFF Ібрагім Хаджіосманоглу.
За словами останнього, у турецькому футболі триває моральна криза.
Варто також зазначити, що в минулому сезоні вже колишній тренер Фенербахче Жозе Моурінью постійно звинувачував турецьких суддів у "системному фаворитизмі".
Він навіть зміг добитися того, що вперше в історії чемпіонату Туреччини матч між Фенербахче та Галатасараєм обслуговував іноземний арбітр.
