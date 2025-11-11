"Відсторонено 1024 футболісти". Туреччину сколихнув гучний скандал
Категорія
Спорт
Дата публікації

"Відсторонено 1024 футболісти". Туреччину сколихнув гучний скандал

Футбольний скандал у Туреччині - що відомо
Джерело:  online.ua

У Туреччині місцева федерація футболу відсторонила 1024 футболісти з усіх ліг. Скандал розгорівся через підозру спортсменів в участі у нелегальних ставках.

Головні тези:

  • Турецький футбол уже давно охопила моральна криза.
  • Нещодавно понад сотню турецьких арбітрів спіймали на ставках та відсторонили від роботи.

Футбольний скандал у Туреччині — що відомо

У заяві пресслужби TFF наголошується, що справи футболістів передали до Професійної дисциплінарної ради з футболу.

Що важливо розуміти, серед них — 27 гравців, які представляють Суперлігу, зокрема Галатасарай та Бешикташ.

Після детально розгляду суд дав дозвіл на арешт президента Еюпспора Мурата Озкая.

Окрім того, відомо, що турецька федерація вже розпочала переговори з ФІФА щодо погодження додаткового 15-денного трансферного періоду через масові втрати футболістів на тлі скандалу.

З коментарем з цього приводу уже виступив президент TFF Ібрагім Хаджіосманоглу.

За словами останнього, у турецькому футболі триває моральна криза.

Не існує такої речі, як структура. Основна проблема турецького футболу є етичною, — вважає він.

Варто також зазначити, що в минулому сезоні вже колишній тренер Фенербахче Жозе Моурінью постійно звинувачував турецьких суддів у "системному фаворитизмі".

Він навіть зміг добитися того, що вперше в історії чемпіонату Туреччини матч між Фенербахче та Галатасараєм обслуговував іноземний арбітр.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Перший футболіст-мільярдер. Роналду очолив топ найбагатших спортсменів
Роналду
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Грізманн назвав найкращого футболіста в історії
Грізманн оголосив свій власний рейтинг
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Мадонна готується до весілля з молодим футболістом
Мадонна знову виходить заміж

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?