Зірковий футболіст та нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду фактично оголосив бойкот власникам свого футбольного клубу. За словами інсайдерів, він вирішив пропустити найближчий матч проти Аль-Ріяда, який повинен відбутися вже 9 лютого.
Головні тези:
- Фонд PIF керує Аль-Насра, але інвестиції у команду припинилися.
- Роналду обурюється, що в цей час їхні конкуренти пробиваються вперед.
Роналду більше не збирається мовчати
Як повідомляє видання A Bola, португальський футболіст обурений підходом керівництва клубу та суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF) до ведення справ.
Анонімні джерела стверджують, що Роналду боляче спостерігати за тим, як фонд PIF керує клубом.
Кріштіану, мовляв, не розуміє, чому припинилися інвестиції у їхню команду.
Що важливо розуміти, єдиним зимовим новачком став 21-річний іракський хавбек Хайдер Абдулкарім.
Роналду чудово знає про те, що Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) — один із найбільших у світі фонд з активами близько 925 млрд дол.
Зірковий футболіст не може змиритися з тим, що з такими шаленими ресурсами їхня команда просто занепадає, тому вирішив оголосити протест.
