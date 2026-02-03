Роналду влаштував протест через дії керівництва Аль-Насра

Зірковий футболіст та нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду фактично оголосив бойкот власникам свого футбольного клубу. За словами інсайдерів, він вирішив пропустити найближчий матч проти Аль-Ріяда, який повинен відбутися вже 9 лютого.

Роналду більше не збирається мовчати

Як повідомляє видання A Bola, португальський футболіст обурений підходом керівництва клубу та суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF) до ведення справ.

Анонімні джерела стверджують, що Роналду боляче спостерігати за тим, як фонд PIF керує клубом.

Кріштіану, мовляв, не розуміє, чому припинилися інвестиції у їхню команду.

Що важливо розуміти, єдиним зимовим новачком став 21-річний іракський хавбек Хайдер Абдулкарім.

Гнів Роналду підігріває активність головного конкурента — Аль-Хіляля під керівництвом Сімоне Індзагі, який на тлі економії Аль-Насра проводить більш продуктивну кампанію: "сині" підписали Пабло Марі (2 млн євро), купують Кадера Мейте та Саймона Буябре (по 30 млн євро). Поширити

Роналду чудово знає про те, що Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) — один із найбільших у світі фонд з активами близько 925 млрд дол.