Мудрик може повернутися у великий футбол — відома дата

Як вдалося дізнатися журналістам, лондонський клуб “Челсі” розробив план повернення на футбольне поле свого нападника, українця Михайла Мудрика. Існує висока ймовірність того, що це станеться 17 січня 2026 року.

Мудрик може повернутися у “Челсі”

Як повідомляє видання Foot Mercato, лондонський клуб створив спеціальну стратегію реабілітації 24-річного футболіста після гучного скандалу з допінгом, який ледь не зруйнував його кар'єру.

“Челсі” не планує розривати співпрацю з українцем, а має намір відправити Мудрика в оренду до французького "Страсбура" (Ліга 1).

Що важливо розуміти, це може статися одразу після завершення терміну дискваліфікації.

На думку керівництва клуба, їхнє рішення сформує ідеальні умови для відновлення фізичного та психологічного здоров'я футболіста.

“Челсі” схиляється до думки, що такий підхід приверне менше тиску порівняно з інтенсивною увагою в Прем'єр-лізі, що дасть змогу футболістові знову набути впевненості в собі.