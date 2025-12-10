Мудрик может вернуться в большой футбол — известна дата
online.ua

Как удалось узнать журналистам, лондонский клуб "Челси" разработал план возвращения на футбольное поле своего нападающего, украинца Михаила Мудрика. Есть высокая вероятность того, что это произойдет 17 января 2026 года.

Главные тезисы

  • Лондонский клуб не хочет разрывать сотрудничество с вингером.
  • Для украинца был разработан альтернативный сценарий действий.

Как сообщает издание Foot Mercato, лондонский клуб создал специальную стратегию реабилитации 24-летнего футболиста после громкого скандала с допингом, который едва ли не разрушил его карьеру.

"Челси" не планирует разрывать сотрудничество с украинцем, а намерена отправить Мудрика в аренду во французский "Страсбур" (Лига 1).

Что важно понимать, это может произойти сразу после окончания срока дисквалификации.

По мнению руководства клуба, их решение сформирует идеальные условия для восстановления физического и психологического здоровья футболиста.

"Челси" склоняется к мнению, что такой подход привлечет меньше давления по сравнению с интенсивным вниманием в Премьер-лиге, что позволит футболисту вновь обрести уверенность в себе.

Руководство "Челси" рассматривает аренду в "Страсбурге" как взаимовыгодный вариант для всех сторон, — заявил анонимный источник.

