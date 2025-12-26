Росія атакувала Умань крилатою ракетою — шестеро людей отримали поранення
Ігор Табурець / Черкаська ОВА
Умань
Війська РФ удень 26 грудня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області, шестеро людей, зокрема двоє дітей, травмовані.

Головні тези:

  • Росія била по Умані крилатою ракетою удень 26 грудня.
  • Поранення отримали шестеро містян.

РФ атакувала Умань: є постраждалі

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Умань. Ближче до полудня ворог завдав ракетного удару по місту. За інформацією екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу. Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби.

Медики надають допомогу травмованим жителям. На щастя, усі шестеро – не тяжкі.

