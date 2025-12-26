Росія атакувала Умань крилатою ракетою — шестеро людей отримали поранення

Війська РФ удень 26 грудня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області, шестеро людей, зокрема двоє дітей, травмовані.
Головні тези:
- Росія била по Умані крилатою ракетою удень 26 грудня.
- Поранення отримали шестеро містян.
РФ атакувала Умань: є постраждалі
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Умань. Ближче до полудня ворог завдав ракетного удару по місту. За інформацією екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу. Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби.
Медики надають допомогу травмованим жителям. На щастя, усі шестеро – не тяжкі.
