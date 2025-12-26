Россия атаковала Умань крылатой ракетой — шесть человек получили ранения

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Умань. Ближе к полудню враг нанес ракетный удар по городу. По информации экстренки, в настоящее время есть шесть травмированных. Среди них — двое детей. Всем оказывают необходимую помощь. Есть разрушения жилищной инфраструктуры. Работают все необходимые службы.