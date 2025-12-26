Россия атаковала Умань крылатой ракетой — шесть человек получили ранения
Россия атаковала Умань крылатой ракетой — шесть человек получили ранения

Игорь Табурец / Черкасская ОВА
Умань
Войска РФ днем 26 декабря нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области, шесть человек, в том числе двое детей, травмированы.

  • Россия бил по Умани крылатой ракетой днем 26 декабря.
  • Ранения получили шесть горожан.

РФ атаковала Умань: есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Умань. Ближе к полудню враг нанес ракетный удар по городу. По информации экстренки, в настоящее время есть шесть травмированных. Среди них — двое детей. Всем оказывают необходимую помощь. Есть разрушения жилищной инфраструктуры. Работают все необходимые службы.

Медики оказывают помощь травмированным жителям. К счастью, все шестеро — не тяжелые.

