Россия атаковала Умань крылатой ракетой — шесть человек получили ранения

Войска РФ днем 26 декабря нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области, шесть человек, в том числе двое детей, травмированы.
Главные тезисы
- Россия бил по Умани крылатой ракетой днем 26 декабря.
- Ранения получили шесть горожан.
РФ атаковала Умань: есть пострадавшие
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Умань. Ближе к полудню враг нанес ракетный удар по городу. По информации экстренки, в настоящее время есть шесть травмированных. Среди них — двое детей. Всем оказывают необходимую помощь. Есть разрушения жилищной инфраструктуры. Работают все необходимые службы.
Медики оказывают помощь травмированным жителям. К счастью, все шестеро — не тяжелые.
