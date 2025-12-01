Ракетный удар РФ по Днепру — количество пострадавших возросло почти втрое

В результате ракетного удара по Днепру утром 1 декабря погибли четыре человека, еще 22 - пострадали. Также появились фотографии последствий баллистической атаки на город.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара по Днепру четыре человека погибли, 22 пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
- Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, спасательные операции продолжаются.
- Российская Федерация ударила по городу баллистической ракетой, что привело к разрушениям на предприятиях и в городской инфраструктуре.
22 человека пострадали в Днепре из-за ракетного удара РФ
Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.
В Днепре уже четверо погибших. Искренние соболезнования родным… Раненых — 22. Всем врачи оказывают необходимую медпомощь.
В настоящее время идет спасательная операция. Предварительно повреждены СТО и предприятия.
Как уточнил глава Днепропетровского областного совета, Россия ударила по городу баллистической ракетой.
