Ракетный удар РФ по Днепру — количество пострадавших возросло почти втрое
Украина
Ракетный удар РФ по Днепру — количество пострадавших возросло почти втрое

Днепр
Источник:  Днепропетровская ОГА

В результате ракетного удара по Днепру утром 1 декабря погибли четыре человека, еще 22 - пострадали. Также появились фотографии последствий баллистической атаки на город.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара по Днепру четыре человека погибли, 22 пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
  • Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, спасательные операции продолжаются.
  • Российская Федерация ударила по городу баллистической ракетой, что привело к разрушениям на предприятиях и в городской инфраструктуре.

22 человека пострадали в Днепре из-за ракетного удара РФ

Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.

В Днепре уже четверо погибших. Искренние соболезнования родным… Раненых — 22. Всем врачи оказывают необходимую медпомощь.

По словам Гайваненко, трое из них на амбулаторном лечении, остальные госпитализированы. Шесть раненых в тяжелом состоянии.

В настоящее время идет спасательная операция. Предварительно повреждены СТО и предприятия.

Последствия атаки РФ по Днепру

Как уточнил глава Днепропетровского областного совета, Россия ударила по городу баллистической ракетой.

