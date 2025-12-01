Ракетний удар РФ по Дніпру — кількість постраждалих зросла майже втричі

Внаслідок ракетного удару по Дніпру вранці 1 грудня загинули четверо людей, ще 22 - постраждали. Також з'явилися фото наслідків балістичної атаки на місто.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару по Дніпру загинуло четверо людей, а 22 особи постраждали.
- Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, підтримка та рятувальні операції тривають.
- За словами тимчасово виконуючого обов’язки голови Дніпропетровської ОВА, серед поранених є особи у важкому стані.
22 людини постраждали у Дніпрі через ракетний удар РФ
Про це повідомляє тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
У Дніпрі вже четверо загиблих. Щирі співчуття рідним…Поранених — 22. Всім лікарі надають необхідну меддопомогу.
Наразі триває рятувальна операція. Попередньо, пошкоджено СТО та підприємства.
Як уточнив очільник Дніпропетровської обласної ради, Росія вдарила по місту балістичною ракетою.
