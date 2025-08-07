Росія завдала масованого удару БпЛА по Дніпру та області — є постраждалі
Росія завдала масованого удару БпЛА по Дніпру та області — є постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро
Минулої ночі російські загарбники атакували ударними дронами Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру та є постраждалі серед населення.

Головні тези:

  • Російські сили здійснили удар дронами по Дніпру та області, що призвело до руйнування житлової інфраструктури та постраждалі четверо людей.
  • Голова Дніпропетровської ОВА повідомив про збиття 33 ворожих дронів в області та негативні наслідки атаки, такі як пожежі та руйнування будівель.
  • Наслідки атаки РФ охопили різні райони області: в Павлограді, Криворізькому та інших місцевостях внаслідок обстрілів постраждали будинки та транспорт.

Росія атакувала Дніпро та область: є поранені

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі сили ППО збили в області 33 ворожих дрони.

Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

Голова ОВА також додав, що через удари виникло декілька пожеж.

Зокрема горіли адмінбудівля та знищені 12 машин, ще 17 — пошкоджені.

Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя — знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства.

Дніпро після атаки РФ

Наслідки атаки РФ по районах області:

  • У Павлограді зайнялися дачний будинок та авто.

  • У Криворізькому районі — будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі — модульний будинок.

  • У Синельниківському районі внаслідок обстрілу загорілися дах ліцею і суха трава. Пошкоджені приватна оселя та легковик.

  • По Нікопольському району ворог гатив артилерією та БпЛА. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека.

