Росія завдала масованого удару БпЛА по Дніпру та області — є постраждалі

Минулої ночі російські загарбники атакували ударними дронами Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру та є постраждалі серед населення.
Головні тези:
- Російські сили здійснили удар дронами по Дніпру та області, що призвело до руйнування житлової інфраструктури та постраждалі четверо людей.
- Голова Дніпропетровської ОВА повідомив про збиття 33 ворожих дронів в області та негативні наслідки атаки, такі як пожежі та руйнування будівель.
- Наслідки атаки РФ охопили різні райони області: в Павлограді, Криворізькому та інших місцевостях внаслідок обстрілів постраждали будинки та транспорт.
Росія атакувала Дніпро та область: є поранені
За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі сили ППО збили в області 33 ворожих дрони.
Голова ОВА також додав, що через удари виникло декілька пожеж.
Зокрема горіли адмінбудівля та знищені 12 машин, ще 17 — пошкоджені.
Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя — знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства.
Наслідки атаки РФ по районах області:
У Павлограді зайнялися дачний будинок та авто.
У Криворізькому районі — будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі — модульний будинок.
У Синельниківському районі внаслідок обстрілу загорілися дах ліцею і суха трава. Пошкоджені приватна оселя та легковик.
По Нікопольському району ворог гатив артилерією та БпЛА. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-