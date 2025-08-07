Россия нанесла массированный удар БпЛА по Днепру и области — есть пострадавшие

Минувшей ночью российские захватчики атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждена жилищная инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.
Главные тезисы
- Российские захватчики нанесли массированный удар ударными дронами по Днепру и Днепропетровской области.
- Атака привела к разрушению жилищной инфраструктуры, пожарам и пострадавшим среди местного населения.
- Глава Днепропетровской ОВА сообщил о сбитии 33 вражеских дронов и негативных последствиях атаки.
Россия атаковала Днепр и область: есть раненые
По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью силы ПВО сбили в области 33 вражеских дрона.
Глава ОВА также добавил, что из-за ударов возникло несколько пожаров.
В частности, горели админздание и уничтожены 12 машин, еще 17 — повреждены.
Изуродованы также 8 жилых домов, один частный дом — уничтожен. Есть разрушение на территории транспортного предприятия.
Последствия атаки РФ по районам области:
В Павлограде загорелись дачный дом и авто.
В Криворожском районе — не эксплуатируемое здание, в самом Кривом Роге — модульный дом.
В Синельниковском районе в результате обстрела загорелись крыша лицея и сухая трава. Повреждены частный дом и легковушка.
По Никопольскому району враг бил артиллерией и БпЛА. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах.
