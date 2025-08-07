Россия нанесла массированный удар БпЛА по Днепру и области — есть пострадавшие
Россия нанесла массированный удар БпЛА по Днепру и области — есть пострадавшие

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепро
Минувшей ночью российские захватчики атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждена жилищная инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.

Главные тезисы

  • Российские захватчики нанесли массированный удар ударными дронами по Днепру и Днепропетровской области.
  • Атака привела к разрушению жилищной инфраструктуры, пожарам и пострадавшим среди местного населения.
  • Глава Днепропетровской ОВА сообщил о сбитии 33 вражеских дронов и негативных последствиях атаки.

Россия атаковала Днепр и область: есть раненые

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью силы ПВО сбили в области 33 вражеских дрона.

В результате атаки в Днепре пострадали четыре человека. 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Глава ОВА также добавил, что из-за ударов возникло несколько пожаров.

В частности, горели админздание и уничтожены 12 машин, еще 17 — повреждены.

Изуродованы также 8 жилых домов, один частный дом — уничтожен. Есть разрушение на территории транспортного предприятия.

Днепр после атаки РФ

Последствия атаки РФ по районам области:

  • В Павлограде загорелись дачный дом и авто.

  • В Криворожском районе — не эксплуатируемое здание, в самом Кривом Роге — модульный дом.

  • В Синельниковском районе в результате обстрела загорелись крыша лицея и сухая трава. Повреждены частный дом и легковушка.

  • По Никопольскому району враг бил артиллерией и БпЛА. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах.

К поврежденному в районе в общей сложности добавились 8 частных домов и пятиэтажка, авто. Изуродованная инфраструктура, админздание, предприятие. Горелая библиотека.

