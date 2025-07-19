Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине — есть погибшие и разрушения

На Днепропетровщине российские войска 19 июля ударили ракетой по Васильковской общине Синельниковского района, в результате чего два человека погибли.
Главные тезисы
- Российские войска нанесли ракетный удар по Васильковской громаде на Днепропетровщине, в результате которого погибли два человека.
- Последствиями атаки стали разрушение амбулатории, школы, учреждений культуры и частных домов, а также повреждения автомобилей.
- Начальник департамента подтвердил информацию о гибели людей и разрушениях, призвав к соболезнованиям родственникам погибших.
Россия убила двух человек на Днепропетровщине
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
По его словам, в результате ракетной атаки разбиты амбулатория, школа и заведение культуры. Кроме того, повреждены частные дома, занялись автомобили.
Последствия атаки уточняются.
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