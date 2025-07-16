Россияне обстреляли Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие

16 июля под огонь российских оккупантов снова попала Днепропетровская область. Согласно последним данным, в результате обстрелов со стороны врага погибла местная жительница. Еще 5 гражданских получили ранения.

На Днепропетровщине снова есть жертвы

Об актуальной ситуации в области рассказал глава ОВА Сергей Лысак

По его словам, 16 июля в Никополе российские захватчики убили женщину.

Что важно понимать, что к трагедии привел артиллерийский обстрел города, который армия РФ совершила утром.

Еще 5 человек в результате атаки пострадали. Две женщины госпитализированы. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Кроме того, сообщается о повреждении банка, парикмахерской, магазинах, спортклубе, аптеках, многоэтажках.

На новую массированную атаку, которую Россия совершила ночью 15-16 июля, уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Как отметил глава государства, продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела.

Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура. Сейчас максимально стараются все восстановить в Кривом Роге, электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, ранены 15 человек, среди них один ребенок.