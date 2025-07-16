Россияне обстреляли Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие

16 июля под огонь российских оккупантов снова попала Днепропетровская область. Согласно последним данным, в результате обстрелов со стороны врага погибла местная жительница. Еще 5 гражданских получили ранения.
Главные тезисы
- Глава ОВА Сергей Лысак рассказал о трагедии в Никополе.
- В разных уголках страны ранены не менее 15 человек.
На Днепропетровщине снова есть жертвы
Об актуальной ситуации в области рассказал глава ОВА Сергей Лысак
По его словам, 16 июля в Никополе российские захватчики убили женщину.
Что важно понимать, что к трагедии привел артиллерийский обстрел города, который армия РФ совершила утром.
Кроме того, сообщается о повреждении банка, парикмахерской, магазинах, спортклубе, аптеках, многоэтажках.
На новую массированную атаку, которую Россия совершила ночью 15-16 июля, уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
Как отметил глава государства, продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела.
По его словам, ранены 15 человек, среди них один ребенок.
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