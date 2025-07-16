Росіяни обстріли Дніпропетровщину — є загибла та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни обстріли Дніпропетровщину — є загибла та постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
На Дніпропетровщині знову є жертви

16 липня під вогонь російських окупантів знову потрапила Дніпропетровська область. Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілів з боку ворога загинула місцева мешканка. Ще 5 цивільних отримали поранення. 

Головні тези:

  • Голова ОВА Сергій Лисак розповів про трагедію в Нікополі.
  • У різних куточках країни поранені щонайменше 15 людей.

На Дніпропетровщині знову є жертви

Про актуальну ситуацію в області розповів голова ОВА Сергій Лисак

За його словами, 16 липня у Нікополі російські загарбники вбила жінку.

Що важливо розуміти, до трагедії призвів артилерійський обстріл міста, який армія РФ скоїла вранці.

Ще 5 людей внаслідок атаки постраждали. Дві жінки госпіталізовані. 78-річна поранена — “важка”. 69-річна — у стані середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

Окрім того, повідомляється про пошкодження банку, перукарні, магазинів, спортклубу, аптеки, багатоповерхівки.

На нову масовану атаку, яку Росія здійснила вночі 15-16 липня, уже відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Під основним ударом перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина.

Однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, поранено 15 людей, серед них одна дитина.

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