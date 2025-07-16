Росіяни обстріли Дніпропетровщину — є загибла та постраждалі

16 липня під вогонь російських окупантів знову потрапила Дніпропетровська область. Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілів з боку ворога загинула місцева мешканка. Ще 5 цивільних отримали поранення.
Головні тези:
- Голова ОВА Сергій Лисак розповів про трагедію в Нікополі.
- У різних куточках країни поранені щонайменше 15 людей.
На Дніпропетровщині знову є жертви
Про актуальну ситуацію в області розповів голова ОВА Сергій Лисак
За його словами, 16 липня у Нікополі російські загарбники вбила жінку.
Що важливо розуміти, до трагедії призвів артилерійський обстріл міста, який армія РФ скоїла вранці.
Окрім того, повідомляється про пошкодження банку, перукарні, магазинів, спортклубу, аптеки, багатоповерхівки.
На нову масовану атаку, яку Росія здійснила вночі 15-16 липня, уже відреагував український лідер Володимир Зеленський.
Як зазначив глава держави, триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Під основним ударом перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина.
За його словами, поранено 15 людей, серед них одна дитина.
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