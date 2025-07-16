Українські воїни уразили 6 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два засоби протиповітряної оборони та одну артилерійську систему російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1239 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 16 липня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 037 460 (+1 170) осіб,
танків — 11 025 (+3) од,
бойових броньованих машин — 22 995 (+2) од,
артилерійських систем — 30 395 (+49) од,
РСЗВ — 1 440 (+0) од,
засобів ППО — 1 196 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 46 164 (+284) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 55 229 (+82) од.
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що російські загарбники завдали по позиціях українських воїнів та населених пунктах двох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 86 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, ворог здійснив 5574 обстріли, з них 68 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3869 дронів-камікадзе.
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