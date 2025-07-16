Украинские воины поразили 6 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 16 июля 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1239 день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 16 июля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 037 460 (+1 170) человек,

  • танков — 11 025 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 995 (+2) ед,

  • артиллерийских систем — 30 395 (+49) ед,

  • РСЗО — 1 440 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1 196 (+2) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 164 (+284) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 229 (+82) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что российские захватчики нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 86 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг совершил 5574 обстрела, из них 68 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3869 дронов-камикадзе.

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