Украинские воины поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1239 день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 16 июля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 037 460 (+1 170) человек,
танков — 11 025 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 22 995 (+2) ед,
артиллерийских систем — 30 395 (+49) ед,
РСЗО — 1 440 (+0) ед,
средств ПВО — 1 196 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 164 (+284) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 55 229 (+82) ед.
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что российские захватчики нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 86 управляемых авиационных бомб.
Более того, враг совершил 5574 обстрела, из них 68 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3869 дронов-камикадзе.
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