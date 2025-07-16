Украинские воины поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 16 июля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 037 460 (+1 170) человек,

танков — 11 025 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 22 995 (+2) ед,

артиллерийских систем — 30 395 (+49) ед,

РСЗО — 1 440 (+0) ед,

средств ПВО — 1 196 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 164 (+284) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 55 229 (+82) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что российские захватчики нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 86 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг совершил 5574 обстрела, из них 68 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3869 дронов-камикадзе.