Россия в течение дня атаковала 5 громад Днепропетровщины — три человека погибли

Российские захватчики 12 июля обстреливали Днепропетровскую область, в результате за день три человека погибли, четверо получили ранения.

Россия в течение дня атаковала 5 громад Днепропетровщины

Об этом написал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он проинформировал, что Никопольский район российская армия обстреливала из РСЗО «Град», артиллерии и атаковала беспилотниками. Страдали Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины.

В результате погибла женщина; три человека пострадали: мужчина госпитализирован, две женщины — на амбулаторном лечении.

Были повреждены многоэтажка и 17 частных домов, 12 хозяйственных построек, автомобили. Изуродованная инфраструктура, промышленное предприятие. Задело линии электропередач и газопроводы. Произошло несколько пожаров.

К сожалению, потери — и на Синельниковщине. Там враг убил двух человек — мужчину и женщину. Есть и пострадавший. Ему оказали необходимую медпомощь. Сергей Лысак Начальник Днепропетровской ОВА

По его словам, кроме того, противник попал по Великомихайловскому и Межевскому громадам, применял КАБы и БпЛА. Кроме легковушки, горело поле с пшеницей;