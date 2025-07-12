Россия в течение дня атаковала 5 громад Днепропетровщины — три человека погибли

Российские захватчики 12 июля обстреливали Днепропетровскую область, в результате за день три человека погибли, четверо получили ранения.
Главные тезисы
- Россия атаковала 5 громад Днепропетровщины, приводя к гибели трех человек и многочисленным повреждениям.
- Армия русских захватчиков использовала различное вооружение, повредив дома, автомобили, инфраструктуру и промышленные объекты.
Россия в течение дня атаковала 5 громад Днепропетровщины
Об этом написал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он проинформировал, что Никопольский район российская армия обстреливала из РСЗО «Град», артиллерии и атаковала беспилотниками. Страдали Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины.
В результате погибла женщина; три человека пострадали: мужчина госпитализирован, две женщины — на амбулаторном лечении.
Были повреждены многоэтажка и 17 частных домов, 12 хозяйственных построек, автомобили. Изуродованная инфраструктура, промышленное предприятие. Задело линии электропередач и газопроводы. Произошло несколько пожаров.
По его словам, кроме того, противник попал по Великомихайловскому и Межевскому громадам, применял КАБы и БпЛА. Кроме легковушки, горело поле с пшеницей;
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-