Росія протягом дня атакувала 5 громад Дніпропетровщини — троє людей загинули
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія протягом дня атакувала 5 громад Дніпропетровщини — троє людей загинули

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь

Російські загарбники 12 липня обстрілювали Дніпропетровську область, у результаті за день три людини загинули, четверо отримали поранення.

Головні тези:

  • Росія протягом дня атакувала 5 громад Дніпропетровщини, що призвело до загибелі трьох людей та численних пошкоджень.
  • Армія російських загарбників обстрілювала райони області, використовуючи різноманітні збройні системи та безпілотники.
  • Унаслідок обстрілів та атак були пошкоджені будинки, господарські споруди, автівки, інфраструктура та промислові об'єкти.

Росія протягом дня атакувала 5 громад Дніпропетровщини

Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він поінформував, що Нікопольський район російська армія обстрілювала з РСЗВ «Град», артилерії та атакувала безпілотниками. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

У результаті загинула жінка; троє людей постраждали: чоловік госпіталізований, дві жінки — на амбулаторному лікуванні.

Були пошкоджені багатоповерхівка і 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, автівки. Понівечені інфраструктура, промислове підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогони. Сталося кілька пожеж.

На жаль, втрати — і на Синельниківщині. Там ворог убив двох людей — чоловіка та жінку. Є й постраждалий. Йому надали необхідну меддопомогу.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

За його словами, крім того, противник поцілив по Великомихайлівській та Межівській громадах, застосовував КАБи та БпЛА. Окрім легковика, горіло поле з пшеницею; розбито 7 приватних осель.

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Категорія
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