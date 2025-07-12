Росія протягом дня атакувала 5 громад Дніпропетровщини — троє людей загинули

Російські загарбники 12 липня обстрілювали Дніпропетровську область, у результаті за день три людини загинули, четверо отримали поранення.

Росія протягом дня атакувала 5 громад Дніпропетровщини

Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він поінформував, що Нікопольський район російська армія обстрілювала з РСЗВ «Град», артилерії та атакувала безпілотниками. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

У результаті загинула жінка; троє людей постраждали: чоловік госпіталізований, дві жінки — на амбулаторному лікуванні.

Були пошкоджені багатоповерхівка і 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, автівки. Понівечені інфраструктура, промислове підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогони. Сталося кілька пожеж.

На жаль, втрати — і на Синельниківщині. Там ворог убив двох людей — чоловіка та жінку. Є й постраждалий. Йому надали необхідну меддопомогу. Сергій Лисак Начальник Дніпропетровської ОВА

За його словами, крім того, противник поцілив по Великомихайлівській та Межівській громадах, застосовував КАБи та БпЛА. Окрім легковика, горіло поле з пшеницею; розбито 7 приватних осель.