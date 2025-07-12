Росія протягом дня атакувала 5 громад Дніпропетровщини — троє людей загинули

Російські загарбники 12 липня обстрілювали Дніпропетровську область, у результаті за день три людини загинули, четверо отримали поранення.
Головні тези:
- Росія протягом дня атакувала 5 громад Дніпропетровщини, що призвело до загибелі трьох людей та численних пошкоджень.
- Армія російських загарбників обстрілювала райони області, використовуючи різноманітні збройні системи та безпілотники.
- Унаслідок обстрілів та атак були пошкоджені будинки, господарські споруди, автівки, інфраструктура та промислові об'єкти.
Росія протягом дня атакувала 5 громад Дніпропетровщини
Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він поінформував, що Нікопольський район російська армія обстрілювала з РСЗВ «Град», артилерії та атакувала безпілотниками. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.
У результаті загинула жінка; троє людей постраждали: чоловік госпіталізований, дві жінки — на амбулаторному лікуванні.
Були пошкоджені багатоповерхівка і 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, автівки. Понівечені інфраструктура, промислове підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогони. Сталося кілька пожеж.
За його словами, крім того, противник поцілив по Великомихайлівській та Межівській громадах, застосовував КАБи та БпЛА. Окрім легковика, горіло поле з пшеницею; розбито 7 приватних осель.
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