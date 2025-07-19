Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині — є загиблі та руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині — є загиблі та руйнування

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
обстріл РФ
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На Дніпропетровщині російські війська 19 липня вдарили ракетою по Васильківській громаді Синельниківського району, унаслідок чого двоє людей загинули.

Головні тези:

  • Росія завдала ракетного удару по Васильківській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині, в результаті чого загинули двоє людей.
  • Наслідками ракетної атаки стали руйнування амбулаторії, школи, закладу культури та приватних будинків, а також пошкодження автомобілів.
  • Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про загибель та руйнування в результаті ракетного удару.

Росія вбила двох людей на Дніпропетровщині

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Агресор вдарив ракетою по Васильківській громаді Синельниківського району. На жаль, є й загиблі. За попередньою інформацією, їх двоє. Співчуття рідним та близьким.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

За його словами, унаслідок ракетної атаки потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Окрім того, пошкоджені приватні будинки, зайнялися автівки.

Наслідки атаки наразі уточнюються.

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