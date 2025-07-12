РФ атакувала Сумщину та Дніпропетровщину — троє загиблих

12 липня російські загарбники продовжили тероризувати Дніпропетровську та Сумську області. У Нікополі внаслідок обстрілу загинула 27-річна жінка. На Сумщині наразі відомо про двох жертв.
Головні тези:
- Росія завдала удару по Сумщині керованою авіабомбою.
- Наразі на місці події працюють відповідні служби, наслідки уточнюються.
Росія продовжує вбивати цивільних
Про наслідки нової атаки ворога на Дніпропетровщині розповів голова ОВА Сергій Лисак.
Окрім того, наголошується, що ще двоє мирних мешканців отримали поранення: 35-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 86-річна жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.
Російські загарбники вкотре пошкодили приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та лінії електропередачі.
Близько 13:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по території Сумської громади.
Цю інформацію офіційно підтвердив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Окрім того, наголошується, що внаслідок удару також зруйновано та пошкоджено житлові будинки.
За словами Григорова, наразі на місці події працюють відповідні служби, наслідки обстрілу уточнюються.
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