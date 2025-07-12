РФ атакувала Сумщину та Дніпропетровщину — троє загиблих
Категорія
Україна
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РФ атакувала Сумщину та Дніпропетровщину — троє загиблих

ДСНС України
Росія продовжує вбивати цивільних

12 липня російські загарбники продовжили тероризувати Дніпропетровську та Сумську області. У Нікополі внаслідок обстрілу загинула 27-річна жінка. На Сумщині наразі відомо про двох жертв. 

Головні тези:

  • Росія завдала удару по Сумщині керованою авіабомбою.
  • Наразі на місці події працюють відповідні служби, наслідки уточнюються.

Росія продовжує вбивати цивільних

Про наслідки нової атаки ворога на Дніпропетровщині розповів голова ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі загинула 27-річна жінка. Ворог вбив її, обстрілявши місто з важкої артилерії. Співчуття рідним... — заявив він.

Окрім того, наголошується, що ще двоє мирних мешканців отримали поранення: 35-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 86-річна жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.

Російські загарбники вкотре пошкодили приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та лінії електропередачі.

Близько 13:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по території Сумської громади.

Цю інформацію офіційно підтвердив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що внаслідок удару також зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

За словами Григорова, наразі на місці події працюють відповідні служби, наслідки обстрілу уточнюються.

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