РФ атаковала Сумщину и Днепропетровщину — трое погибших
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Сумщину и Днепропетровщину — трое погибших

ДСНС Украины
Россия продолжает убивать гражданских
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12 июля российские захватчики продолжили терроризировать Днепропетровскую и Сумскую области. В Никополе в результате обстрела погибла 27-летняя женщина. На Сумщине известно о двух жертвах.

Главные тезисы

  • Россия нанесла удар по Сумщине управляемой авиабомбой.
  • На месте происшествия работают соответствующие службы, последствия уточняются.

Россия продолжает убивать гражданских

О последствиях новой атаки врага на Днепропетровщине рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

В Никополе погибла 27-летняя женщина. Враг убил ее, обстреляв город из тяжелой артиллерии. Соболезнование родным… — заявил он.

Кроме того, указано, что еще двое мирных жителей получили ранения: 35-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 86-летняя женщина находится на амбулаторном лечении.

Российские захватчики еще раз повредили частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередачи.

Около 13:00 армия РФ ударила управляемой авиабомбой по территории Сумской общины.

Данную информацию официально подтвердил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Предварительно, в результате удара управляемой авиабомбы погибли два жителя одного из сел Великочернечского старостата, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что в результате удара также разрушены и повреждены жилые дома.

По словам Григорова, сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, последствия обстрелов уточняются.

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