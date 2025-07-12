РФ атаковала Сумщину и Днепропетровщину — трое погибших

12 июля российские захватчики продолжили терроризировать Днепропетровскую и Сумскую области. В Никополе в результате обстрела погибла 27-летняя женщина. На Сумщине известно о двух жертвах.
Главные тезисы
- Россия нанесла удар по Сумщине управляемой авиабомбой.
- На месте происшествия работают соответствующие службы, последствия уточняются.
Россия продолжает убивать гражданских
О последствиях новой атаки врага на Днепропетровщине рассказал глава ОВА Сергей Лысак.
Кроме того, указано, что еще двое мирных жителей получили ранения: 35-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 86-летняя женщина находится на амбулаторном лечении.
Российские захватчики еще раз повредили частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередачи.
Около 13:00 армия РФ ударила управляемой авиабомбой по территории Сумской общины.
Данную информацию официально подтвердил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Кроме того, указано, что в результате удара также разрушены и повреждены жилые дома.
По словам Григорова, сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, последствия обстрелов уточняются.
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