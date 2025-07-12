РФ атаковала Сумщину и Днепропетровщину — трое погибших

12 июля российские захватчики продолжили терроризировать Днепропетровскую и Сумскую области. В Никополе в результате обстрела погибла 27-летняя женщина. На Сумщине известно о двух жертвах.

Россия продолжает убивать гражданских

О последствиях новой атаки врага на Днепропетровщине рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

В Никополе погибла 27-летняя женщина. Враг убил ее, обстреляв город из тяжелой артиллерии. Соболезнование родным… — заявил он. Поделиться

Кроме того, указано, что еще двое мирных жителей получили ранения: 35-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 86-летняя женщина находится на амбулаторном лечении.

Российские захватчики еще раз повредили частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередачи.

Около 13:00 армия РФ ударила управляемой авиабомбой по территории Сумской общины.

Данную информацию официально подтвердил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Предварительно, в результате удара управляемой авиабомбы погибли два жителя одного из сел Великочернечского старостата, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что в результате удара также разрушены и повреждены жилые дома.