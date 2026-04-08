Росія дронами атакувала енергетичний обʼєкт на Одещині

Росія атакувала енергоінфраструктуру Одещини

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

За попередніми даними, внаслідок удару ніхто з людей не постраждав.

На місці влучання одразу розпочали роботу профільні служби, які працюють над ліквідацією наслідків атаки, зазначив Кіпер.

Пізніше стало відомо, що під ударом опинилась підстанція ДТЕК в Одеській області, повідомили в компанії. Там зазначили, що енергообʼєкт "серйозно постраждав".