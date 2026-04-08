Росія дронами атакувала енергетичний обʼєкт на Одещині

Російські війська ввечері 8 квітня атакували Одещину дронами. Унаслідок удару пошкоджено енергетичний обʼєкт.
Головні тези:
- Російські війська ввечері 8 квітня атакували Одещину дронами, пошкодивши енергетичний об'єкт.
- За попередніми даними, внаслідок удару ніхто з людей не постраждав, але енергооб'єкт серйозно постраждав.
Росія атакувала енергоінфраструктуру Одещини
Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.
На місці влучання одразу розпочали роботу профільні служби, які працюють над ліквідацією наслідків атаки, зазначив Кіпер.
Пізніше стало відомо, що під ударом опинилась підстанція ДТЕК в Одеській області, повідомили в компанії. Там зазначили, що енергообʼєкт "серйозно постраждав".
Наші бригади вже на місці — оглядають пошкоджене обладнання. Щойно дозволить безпекова ситуація, почнемо ремонт.
