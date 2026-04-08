Россия дронами атаковала энергетический объект в Одесской области
Российские войска вечером 8 апреля атаковали Одесщину дронами. В результате удара поврежден энергетический объект.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали энергетический объект в Одесской области дронами, повредив подстанцию ДТЭК.
  • По предварительным данным, никто из людей не пострадал, но энергообъект понес серьезные повреждения.

Россия атаковала энергоинфраструктуру Одесщины

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

По предварительным данным, в результате удара никто из людей не пострадал.

На месте попадания сразу приступили к работе профильные службы, которые работают над ликвидацией последствий атаки, отметил Кипер.

Позже стало известно, что под ударом оказалась подстанция ДТЭК в Одесской области, сообщили в компании. Там отметили, что энергообъект "серьезно пострадал".

Наши бригады уже на месте — осматривают поврежденное оборудование. Как только разрешит ситуация безопасности, начнем ремонт.

