Россия дронами атаковала энергетический объект в Одесской области

Россия атаковала энергоинфраструктуру Одесщины

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

По предварительным данным, в результате удара никто из людей не пострадал.

На месте попадания сразу приступили к работе профильные службы, которые работают над ликвидацией последствий атаки, отметил Кипер.

Позже стало известно, что под ударом оказалась подстанция ДТЭК в Одесской области, сообщили в компании. Там отметили, что энергообъект "серьезно пострадал".