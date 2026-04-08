Россия дронами атаковала энергетический объект в Одесской области

Российские войска вечером 8 апреля атаковали Одесщину дронами. В результате удара поврежден энергетический объект.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали энергетический объект в Одесской области дронами, повредив подстанцию ДТЭК.
- По предварительным данным, никто из людей не пострадал, но энергообъект понес серьезные повреждения.
Россия атаковала энергоинфраструктуру Одесщины
Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.
На месте попадания сразу приступили к работе профильные службы, которые работают над ликвидацией последствий атаки, отметил Кипер.
Позже стало известно, что под ударом оказалась подстанция ДТЭК в Одесской области, сообщили в компании. Там отметили, что энергообъект "серьезно пострадал".
Наши бригады уже на месте — осматривают поврежденное оборудование. Как только разрешит ситуация безопасности, начнем ремонт.
