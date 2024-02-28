Росія готується до вторгнення Китаю — Financial Times

Секретні російські файли містять сценарії підготовки до вторгнення Китаю і свідчать про низький поріг застосування тактичної ядерної зброї Росією в разі конфлікту з великою світовою державою.

Що відомо про відносини РФ та Китаю

На думку експертів, у цих документах, що складаються з 29 файлів, складених у період із 2008-го до 2014 року, російські військові описали сценарії підготовки до вторгнення Китаю, напрямки удару з боку КНР, а також критерії потенційної ядерної відповіді РФ.

Ми вперше бачимо, що подібні документи публікуються у відкритому доступі. Вони показують, що оперативний поріг застосування ядерної зброї досить низький, якщо бажаного результату не можна досягти за допомогою звичайних засобів, — прокоментував Олександр Габуєв, директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії. Поширити

Хоча ці файли датуються 10 і більше роками, аналітики стверджують, що вони, як і раніше, актуальні для сучасної російської військової доктрини.

Сценарії застосування ядерної зброї Росією

На думку експертів Financial Times, тактична ядерна зброя Росії, яку можна доставити за допомогою ракет наземного або морського базування, а також із літаків, призначена для обмеженого бойового застосування в Європі та Азії, на відміну від більшої "стратегічної" зброї, призначеної для ураження США.

Попри нинішнє партнерство з Китаєм, яке після вторгнення в Україну зміцнило статус РФ як молодшого брата, політичні та військові еліти Кремля демонструють глибоко вкорінені підозри щодо східного сусіда. Проте, попри те, що країни стали ближчими, навчальні матеріали секретних файлів демонструють, що Східний військовий округ Росії репетирував безліч сценаріїв, що зображують китайське вторгнення.

Навчальні презентації для російських військових, за словами експертів, розкривають суть того, як Росія розглядає свій ядерний арсенал — як наріжний камінь своєї оборонної політики з можливістю завдати ядерного удару першими.

Так, в одній з презентацій, що описує гіпотетичний напад Китаю, наголошується, що Росія, яку в цілях військових ігор називають "Північною Федерацією", може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити наступ "Півдня" з другою хвилею сил вторгнення.

Поріг застосування ядерної зброї РФ, вважають експерти, представлений як сукупність чинників, за яких втрати, понесені російськими військами, "незворотно призведуть до їхньої нездатності зупинити агресію великого противника", що являє собою "критичну ситуацію для державної безпеки Росії".

Інші потенційні умови включають знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по основних і резервних берегових командних центрах.

У файлах, на думку аналітиків видання, прописано умови, за яких російські військові також можуть використовувати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, включно із "стримуванням держав від застосування агресії... або ескалації військових конфліктів", "зупинкою агресії", запобіганням програшу російськими військами боїв або територій, або щоб зробити, наприклад, російський флот "ефективнішим".