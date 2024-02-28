Россия готовится к вторжению Китая — Financial Times

Секретные российские файлы содержат сценарии подготовки к вторжению Китая и свидетельствуют о низком пороге применения тактического ядерного оружия Россией в случае конфликта с крупным мировым государством.

Что известно об отношениях РФ и Китая

По мнению экспертов, в этих документах, состоящих из 29 файлов, составленных в период с 2008-го по 2014 год, российские военные описали сценарии подготовки к вторжению Китая, направления удара со стороны КНР, а также критерии потенциального ядерного ответа РФ.

Мы в первый раз видим, что подобные документы публикуются в открытом доступе. Они показывают, что оперативный порог применения ядерного оружия достаточно низок, если желаемого результата нельзя достичь с помощью обычных средств, — прокомментировал Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Поделиться

Хотя эти файлы датируются 10 и более годами, аналитики утверждают, что они по-прежнему актуальны для современной российской военной доктрины.

Сценарии применения ядерного оружия Россией

По мнению экспертов Financial Times, тактическое ядерное оружие России, которое можно доставить с помощью ракет наземного или морского базирования, а также из самолетов, предназначено для ограниченного боевого применения в Европе и Азии, в отличие от большего "стратегического" оружия, предназначенного для поражения США. .

Несмотря на нынешнее партнерство с Китаем, после вторжения в Украину укрепившее статус РФ как младшего брата, политические и военные элиты Кремля демонстрируют глубоко укоренившиеся подозрения относительно восточного соседа. Однако, несмотря на то, что страны стали более близкими, учебные материалы секретных файлов демонстрируют, что Восточный военный округ России репетировал множество сценариев, изображающих китайское вторжение.

Учебные презентации для российских военных, по словам экспертов, раскрывают суть того, как Россия рассматривает свой ядерный арсенал как краеугольный камень своей оборонной политики с возможностью нанести ядерный удар первым.

Так, в одной из презентаций, описывающей гипотетическое нападение Китая, отмечается, что Россия, которую в целях военных игр называют "Северной Федерацией", может ответить тактическим ядерным ударом, чтобы остановить наступление "Юга" со второй волной сил вторжения.

Порог применения ядерного оружия РФ, считают эксперты, представлен как совокупность факторов, по которым потери, понесенные российскими войсками, "необратимо приведут к их неспособности остановить агрессию великого противника", что являет собой "критическую ситуацию для государственной безопасности России".

Другие потенциальные условия включают уничтожение 20% российских подлодок с баллистическими ракетами, 30% атомных ударных подлодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременный удар по основным и резервным береговым командным центрам.

В файлах, по мнению аналитиков издания, прописаны условия, при которых российские военные также могут использовать тактическое ядерное оружие для широкого круга целей, включая "сдерживание государств от применения агрессии... или эскалацию военных конфликтов", "остановку агрессии", предотвращение проигрыша. русскими войсками боев или территорий, или чтобы сделать, например, русский флот более "эффективным".