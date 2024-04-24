Росія лютує через нову заяву влади Вірменії про Україну

Очільниця Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко наказала сенаторам підготувати запит та направити його до парламенту Вірменії після гучних заяв спікера Алена Симоняна щодо України.

Вірменія знову підтримала Україну

Гучна заява Алена Симоняна пролунала під час конференції голів парламентів держав Євросоюзу.

Він звернув увагу на те, що одна з головних тем конференції — повномасштабне вторгнення Росії в Україну та близькосхідний конфлікт.

Вірменія рішуче захищає територіальну цілісність України, а також Молдови, Грузії, Кіпру та всіх країн, — підкреслив спікер парламенту Вірменії. Поширити

Така чітка позиція спровокувала обурення з боку поплічниці Путіна.

Хотілося б поставити колезі голові парламенту Вірменії питання: від чийого імені він озвучував такі сюжети? Точно не від імені вірменського народу, з яким Росію пов'язує вікова дружба. Ми не можемо залишити поза увагою такого роду русофобські виступи. Валентина Матвієнко Очільниця Ради Федерації РФ

Вона також додала, що письмово до парламенту Вірменії направила запит, щоб той, мовляв, спростував або підтвердив слова Алена Симоняна, які так сильно обурили Кремль.

Поплічниця Путіна плекає надію, що і парламент країни спитає у спікера, "хто дав йому право від імені Вірменії виступати з такими пасажами, і також дасть оцінку".

Ми не залишимо поза увагою такого роду русофобські, антиросійські виступи. Просто було соромно за нашого колегу, що він заступив за уже всі "червоні лінії, — цинічно додала Валентина Матвієнко. Поширити

Вірменія надала допомогу Україні у війні з Росією

7 вересня 2023 року офіційно стало відомо, що дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян привезла до України першу з початку війни допомогу від Єревана.

Фото: Дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян приїхала в Україну з допомогою

Як повідомляють у МОН, перша леді Вірменії передала гуманітарну допомогу для онлайн-навчання — понад 1000 смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів.

Що важливо розуміти, неочікуване рішення Єревана щодо допомоги українцям розлютило офіційну Москву.

У вересні 2023 року на цьому тлі спалахнув гучний скандал.