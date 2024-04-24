Россия злится из-за нового заявления властей Армении об Украине

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приказала сенаторам подготовить и направить в парламент Армении запрос после громких заявлений спикера Алена Симоняна относительно Украины.

Армения снова поддержала Украину

Громкое заявление Алена Симоняна прозвучало во время конференции глав парламентов государств Евросоюза.

Он обратил внимание на то, что одна из главных тем конференции — полномасштабное вторжение России в Украину и ближневосточный конфликт.

Армения решительно защищает территориальную целостность Украины, а также Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран, — подчеркнул спикер парламента Армении. Поделиться

Такая четкая позиция спровоцировала возмущение со стороны приспешницы Путина.

Хотелось бы задать коллеге главе парламента Армении вопрос: от чьего имени он озвучивал такие сюжеты? Точно не от имени армянского народа, с которым Россию связывает вековая дружба. Мы не можем оставить без внимания такого рода русофобские выступления. Валентина Матвиенко Глава Совета Федерации РФ

Она также добавила, что в письменном виде в парламент Армении отправлен запрос, чтобы тот, мол, опроверг или подтвердил слова Алена Симоняна, которые так сильно возмутили Кремль.

Приспешница Путина питает надежду, что и парламент страны спросит спикера, "кто дал ему право от имени Армении выступать с такими пассажами, и также даст оценку".

Мы не оставим без внимания такого рода русофобские, антироссийские выступления. Просто было стыдно за нашего коллегу, что он переступил все красные линии, — цинично добавила Валентина Матвиенко. Поделиться

Армения оказала помощь Украине в войне с Россией

7 сентября 2023 года официально стало известно, что супруга премьер-министра Армении Анна Акопян привезла в Украину первую с начала войны помощь от Еревана.

Фото: Жена премьер-министра Армении Анна Акопян приехала в Украину с помощью

Как сообщают в МОН, первая леди Армении передала гуманитарную помощь для онлайн-обучения — более 1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников.

Что важно понимать, неожиданное решение Еревана о помощи украинцам разозлило официальную Москву.

В сентябре 2023 года на этом фоне разразился громкий скандал.