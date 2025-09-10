Росія модернізувала дрони для атаки на Польщу — як саме

Перед відправленням до Польщі росіяни оснастили дрони «Гербера» додатковими паливними баками, що збільшило їхню дальність польоту.

Про це повідомив український аналітик «Полковник ГШ», знайомий із конструкцією цих безпілотників.

У стандартній комплектації «Гербера» має єдиний паливний бак, розташований у хвостовій частині.

Дрони, які впали на території Польщі, мали ще один додатковий бак у носовій частині.

Паливні баки цих апаратів виготовлені з гнучкого багатошарового полімерного матеріалу.

Такі «м’які баки» легкі, займають мало місця у складеному вигляді, витримують вібрації та активно застосовуються в безпілотниках.

У міноборони Росії заявили, що нібито не планували уражати цілі на території Польщі й що ці дрони не здатні долетіти до її кордону.

Максимальна дальність польоту застосованих у цій атаці російських БпЛА, які, за твердженням, перетнули польський кордон, не перевищує 700 км.

Втім саме додаткові паливні баки, якими росіяни обладнали дрони, дали їм змогу долетіти до Польщі через територію Білорусі.

“Гербера” — це російський безпілотний літальний апарат, що використовується Росією у війні проти України. Він зроблений з пінополістиролу, його називають спрощеною версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136.

Саме ці дрони 10 вересня залетіли через Білорусь у Польщу та були вперше збиті над країною НАТО. Нідерландські F-35 зіграли ключову роль у збитті дронів над Польщею.