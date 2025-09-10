Россия модернизировала дроны для атаки на Польшу — как именно

Перед отправкой в Польшу россияне оснастили дроны Гербера дополнительными топливными баками, что увеличило их дальность полета.
Об этом сообщил украинский аналитик "Полковник ГШ", знакомый с конструкцией этих беспилотников.
В стандартной комплектации "Гербера" имеет единственный топливный бак, расположенный в хвостовой части.
Упавшие на территории Польши дроны имели еще один дополнительный бак в носовой части.
Топливные баки этих аппаратов сделаны из гибкого многослойного полимерного материала.
Такие мягкие баки легкие, занимают мало места в сложенном виде, выдерживают вибрации и активно применяются в беспилотниках.
В минобороны России заявили, что якобы не планировали поражать цели на территории Польши и эти дроны не способны долететь до ее границы.
Впрочем, именно дополнительные топливные баки, которыми россияне оборудовали дроны, дали им возможность долететь до Польши через территорию Беларуси.
Гербера — это российский беспилотный летательный аппарат, используемый Россией в войне против Украины. Он сделан из пенополистирола, его называют упрощенной версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136.
Именно эти дроны 10 сентября залетели через Беларусь в Польшу и были впервые сбиты над страной НАТО. Нидерландские F-35 сыграли ключевую роль в сбитии дронов над Польшей.
