Россия модернизировала дроны для атаки на Польшу — как именно
Россия модернизировала дроны для атаки на Польшу — как именно

Гербера
Читати українською
Источник:  Милитарный

Перед отправкой в Польшу россияне оснастили дроны Гербера дополнительными топливными баками, что увеличило их дальность полета.

Главные тезисы

  • Модернизация российских дронов Гербера перед нападением на Польшу включила установку дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.
  • Использование гибкого многослойного полимерного материала в топливных баках делает дроны Гербера легкими, крепкими и компактными.
  • Российские военные отрицают планы атаки на Польшу, но наличие дополнительных баков позволило дронам долететь через Беларусь.

Российские "Герберы" оснастили дополнительными топливными баками

Об этом сообщил украинский аналитик "Полковник ГШ", знакомый с конструкцией этих беспилотников.

В стандартной комплектации "Гербера" имеет единственный топливный бак, расположенный в хвостовой части.

Упавшие на территории Польши дроны имели еще один дополнительный бак в носовой части.

Топливные баки этих аппаратов сделаны из гибкого многослойного полимерного материала.

Такие мягкие баки легкие, занимают мало места в сложенном виде, выдерживают вибрации и активно применяются в беспилотниках.

Топливные баки "Герберы"

В минобороны России заявили, что якобы не планировали поражать цели на территории Польши и эти дроны не способны долететь до ее границы.

Максимальная дальность полета применяемых в этой атаке российских БПЛА, которые, по утверждению, пересекли польскую границу, не превышает 700 км.

Впрочем, именно дополнительные топливные баки, которыми россияне оборудовали дроны, дали им возможность долететь до Польши через территорию Беларуси.

Гербера — это российский беспилотный летательный аппарат, используемый Россией в войне против Украины. Он сделан из пенополистирола, его называют упрощенной версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

Именно эти дроны 10 сентября залетели через Беларусь в Польшу и были впервые сбиты над страной НАТО. Нидерландские F-35 сыграли ключевую роль в сбитии дронов над Польшей.

