Росія навмисно морила голодом жителів Маріуполя під час окупації міста

Росія застосувала навмисну тактику голодування під час оточення та захоплення Маріуполя.

Російська атака на Маріуполь мала чотири фази

Як зазначається, The Guardian аналізує звіт юристів Global Rights Compliance, який вони подали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Юристи підрахували, що під час оточення Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення загинули близько 22 тисяч людей. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура впала нижче -10 C.

Партнерка Global Rights Compliance Катріона Мердок зазначила, що російська атака мала чотири фази, починаючи від атак на цивільну інфраструктуру, припинення постачання електроенергії, опалення та води. Далі — відмова в евакуації і атаки на гуманітарні місії, які намагалися доставити допомогу.

За її словами, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити місто без жалю до цивільних, кількість яких, за оцінками, становила 450 тисяч людей до 24 лютого 2022 року.

У висновках також йдеться, що приблизно 90% закладів охорони здоров’я та будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти видачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації — розбомблені.

Голодування та відмова в зручностях, необхідних цивільним, вважаються воєнними злочинами, проте це відносно нова сфера міжнародного права. Досі жоден підозрюваний не був притягнутий до кримінальної відповідальності за це, — стверджують автори статті. Поширити

Росія вбила сотні українців під час знищення драмтеатру в Маріуполі

16 березня 2022 року російська армія цілеспрямовано скинула дві авіабомби на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Тоді будівля стала сховищем місцевих мешканців від ворожих атак, поблизу неї був напис “Діти”.

За даними прокуратури Донеччини, внаслідок обстрілу загинули близько 600 людей, щонайменше 400 людей отримали поранення. Встановити точну кількість неможливо — місто в окупації.

За даними Маріупольської міськради, у театрі внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей. Згідно з іншими даними, у театрі та прилеглих будівлях могли загинути від 600 до 1,2 тис цивільних.

В РФ відкидають звинувачення у скоєнні цього воєнного злочину, попри висновки міжнародних організацій, та стверджують, що театр було заміновано українською стороною, а вибух стався зсередини.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у червні минулого року повідомила, що атаку на драмтеатр у Маріуполі 16 березня російські військові скоїли, імовірно, скинувши з літака-винищувача дві 500-кілограмові бомби, які здетонували одночасно.