Россия намеренно морила голодом жителей Мариуполя во время оккупации города

Россия применила умышленную тактику голодовки во время оцепления и захвата Мариуполя.

Российская атака на Мариуполь имела четыре фазы

Как отмечается, The Guardian анализирует отчет юристов Global Rights Compliance, который они подали в Международный уголовный суд в Гааге.

Юристы подсчитали, что во время оцепления Мариуполя в начале полномасштабного вторжения погибли около 22 тысяч человек. Через несколько дней после осады мирные жители остались без воды, газа и электричества, а температура упала ниже -10 °C.

Партнерша Global Rights Compliance Катриона Мердок отметила, что у российской атаки были четыре фазы, начиная от атак на гражданскую инфраструктуру, прекращение поставок электроэнергии, отопления и воды. Далее — отказ в эвакуации и атаки на гуманитарные миссии, пытавшиеся доставить помощь.

По ее словам, поэтапный обстрел Мариуполя продемонстрировал, что Россия планировала захватить город без сожаления к гражданским, количество которых, по оценкам, составляло 450 тысяч человек до 24 февраля 2022 года.

В выводах также говорится, что примерно 90% учреждений здравоохранения и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады, а пункты выдачи пищи и маршруты гуманитарной эвакуации разбомблены.

Голодание и отказ в удобствах, необходимых гражданским, считаются военными преступлениями, однако это относительно новая область международного права. До сих пор ни один подозреваемый не был привлечен к уголовной ответственности за это, утверждают авторы статьи. Поделиться

Россия убила сотни украинцев во время уничтожения драмтеатра в Мариуполе

16 марта 2022 года российская армия целенаправленно сбросила две авиабомбы на Драматический театр в центре Мариуполя. Тогда здание стало хранилищем местных жителей от вражеских атак, близ него была надпись "Дети".

По данным прокуратуры Донбасса, в результате обстрела погибли около 600 человек, по меньшей мере 400 человек получили ранения. Установить точное количество невозможно — город в оккупации.

По данным Мариупольского горсовета, в театре в результате бомбардировки погибли около 300 человек. Согласно другим данным, в театре и близлежащих зданиях могли погибнуть от 600 до 1,2 тыс. гражданских.

В РФ отвергают обвинения в совершении этого военного преступления, несмотря на выводы международных организаций, и утверждают, что театр был заминирован украинской стороной, а взрыв произошел изнутри.

Международная правозащитная организация Amnesty International в июне прошлого года сообщила, что атаку на драмтеатр в Мариуполе 16 марта российские военные совершили, предположительно, сбросив с самолета-истребителя две сдетонировавшие одновременно 500-килограммовые бомбы.