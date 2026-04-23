Росія не має ресурсів на повноцінну війну проти країн Балтії — ЦПД

Росіяни намагаються залякати європейців самою можливістю війни. При цьому у РФ не буде достатньо ресурсів для повномасштабних бойових дій у країнах Балтії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Головні тези:
- Росія не має достатньо ресурсів для повномасштабної війни проти країн Балтії, залишаючися до 2028 року без можливості проведення повноцінних бойових дій.
- Гібридні провокації Росії у повітряному просторі країн Балтії є спробою залякувати Європу та відвести відповідальність за можливу ескалацію на західних політиків.
- Російська пропаганда розповсюджує звинувачення та нібито докази співпраці країн Балтії та Польщі з Україною щодо атак на російські об'єкти, перекручуючи факти.
Росія проводить кампанію залякування країн Балтії — Коваленко
За його словами, гібридні провокації Росії, зокрема зальоти військових літаків у повітряний простір країн Балтії, а також заяви про нібито "плани Заходу захопити Калінінград" є частиною інформаційної кампанії.
Коваленко підкреслив, що такі дії є елементами "інфошуму", спрямованого на створення паніки серед європейських суспільств і перекладання відповідальності за можливу ескалацію на західних політиків.
Водночас, за оцінкою ЦПД, Росія наразі не має необхідних ресурсів для ведення повноцінної війни в країнах Балтії.
Він також додав, що гібридні провокації, зокрема в повітряному просторі, вже розпочалися і можуть тривати надалі.
Раніше російська пропаганда поширювала твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах у районі Санкт-Петербурга.
