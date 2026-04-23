Категорія
Світ
Дата публікації

Росія не має ресурсів на повноцінну війну проти країн Балтії — ЦПД

Центр протидії дезінформації
окупанти

Росіяни намагаються залякати європейців самою можливістю війни. При цьому у РФ не буде достатньо ресурсів для повномасштабних бойових дій у країнах Балтії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Головні тези:

  • Росія не має достатньо ресурсів для повномасштабної війни проти країн Балтії, залишаючися до 2028 року без можливості проведення повноцінних бойових дій.
  • Гібридні провокації Росії у повітряному просторі країн Балтії є спробою залякувати Європу та відвести відповідальність за можливу ескалацію на західних політиків.
  • Російська пропаганда розповсюджує звинувачення та нібито докази співпраці країн Балтії та Польщі з Україною щодо атак на російські об'єкти, перекручуючи факти.

Росія проводить кампанію залякування країн Балтії — Коваленко

За його словами, гібридні провокації Росії, зокрема зальоти військових літаків у повітряний простір країн Балтії, а також заяви про нібито "плани Заходу захопити Калінінград" є частиною інформаційної кампанії.

Коваленко підкреслив, що такі дії є елементами "інфошуму", спрямованого на створення паніки серед європейських суспільств і перекладання відповідальності за можливу ескалацію на західних політиків.

Водночас, за оцінкою ЦПД, Росія наразі не має необхідних ресурсів для ведення повноцінної війни в країнах Балтії.

До 2028 року у РФ не буде ресурсів на повноцінну війну в Балтії.

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

Він також додав, що гібридні провокації, зокрема в повітряному просторі, вже розпочалися і можуть тривати надалі.

Раніше російська пропаганда поширювала твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах у районі Санкт-Петербурга.

Крім того, у Міноборони Росії публікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства, пов’язані зі спільним з Україною виробництвом безпілотників, натякаючи на можливі "заходи у відповідь".

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?