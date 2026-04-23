У России нет ресурсов на полноценную войну против стран Балтии — ЦПД

Россияне пытаются запугать европейцев самой возможностью войны. При этом у РФ не будет достаточно ресурсов для полномасштабных боевых действий в странах Балтии. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, гибридные провокации России, в частности, залеты военных самолетов в воздушное пространство стран Балтии, а также заявления о якобы "планах Запада захватить Калининград" являются частью информационной кампании.

Коваленко подчеркнул, что такие действия являются элементами "инфошума", направленного на создание паники среди европейских обществ и перевод ответственности за возможную эскалацию на западных политиков.

В то же время, по оценке ЦПИ, у России пока нет необходимых ресурсов для ведения полноценной войны в странах Балтии.

Он также добавил, что гибридные провокации, в частности в воздушном пространстве, уже начались и могут продолжаться.

Ранее российская пропаганда распространяла утверждение о том, что страны Балтии и Польша якобы позволили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российским портам в районе Санкт-Петербурга.