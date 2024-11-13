Росія перекинула на Курщину 76-ту десантно-штурмову дивізію. З якою метою

Через високі втрати в живій силі російське командування перекидає в Курську область 76-ту десантно-штурмову дивізію РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій проти Сил оборони України.
Головні тези:
- Російське командування перекинуло 76-ту десантно-штурмову дивізію на Курщину для поновлення наступальних штурмових дій проти Сил оборони України.
- Українські військові ефективно відбивають атаки та знищують техніку ворога на Курщині.
- Росія намагається розвантажити натиск на східному напрямку, перекидаючи свої найбільш підготовлені військові підрозділи на Курщину.
- Сили оборони України з успіхом утримують позиції та примушують ворога вести активні бойові дії на своїй території.
Росія насичує Курщину новими військовими підрозділами
Про це в телеефірі повідомив т.в.о. начальника відділення комунікацій 82-ої Буковинської бригади ДШВ Віктор Кравцов.
Він також повідомив, що ворог накопичує техніку в цій зоні бойових дій, однак Сили оборони ефективно її знищують.
Насправді росіяни накопичують техніку, але тільки позавчора 35 чи 37 одиниць техніки було знищено. Отже, наша бригада діє тактично, діє правильно і велика кількість техніки вже знищена.
Відповідаючи на запитання, як бойові дії у Курській області зараз впливають на ситуацію на фронті в Україні, Кравцов зауважив, що вони розвантажують натиск ворога на східному напрямку.
Спостерігаючи за перебігом бойових дій як на сході, так і на півночі нашої країни, можна зробити певний висновок, що російська армія перекидає максимально боєздатні та найбільш підготовлені свої підрозділи саме на Курщину. І я вважаю, що саме цим вони трошки розвантажують натиск на східному напрямку.
Росія розпочала наступ у Курській області
На Курщині 11 листопада російські військові використали 50 КАБів для ударів по розташуванню Сил оборони.
Про це в телеетері заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ» полковник ЗСУ Вадим Мисник.
Зокрема за минулу добу він використав 50 КАБів. Якщо брати все прикордоння, решту, яку контролює наше угруповання — це майже 1 000 кілометрів, там ворог залучив 14 КАБів, для порівняння. Ми змушуємо ворога вести активні бойові дії на їхній території.
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