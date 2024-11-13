Росія перекинула на Курщину 76-ту десантно-штурмову дивізію. З якою метою

Через високі втрати в живій силі російське командування перекидає в Курську область 76-ту десантно-штурмову дивізію РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій проти Сил оборони України.

Росія насичує Курщину новими військовими підрозділами

Про це в телеефірі повідомив т.в.о. начальника відділення комунікацій 82-ої Буковинської бригади ДШВ Віктор Кравцов.

Певною мірою противник зосереджує свої сили на Курщині, підтягуючи сюди все нові і нові підрозділи. Відомо, що сюди у зв'язку з понесеними втратами підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ РФ передислокувалася 76-та десантно-штурмова дивізія РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій. І противник все ж має на меті якнайшвидше відкинути нас з цього району. Ми продовжуємо оборонятися. Поширити

Він також повідомив, що ворог накопичує техніку в цій зоні бойових дій, однак Сили оборони ефективно її знищують.

Насправді росіяни накопичують техніку, але тільки позавчора 35 чи 37 одиниць техніки було знищено. Отже, наша бригада діє тактично, діє правильно і велика кількість техніки вже знищена.

Відповідаючи на запитання, як бойові дії у Курській області зараз впливають на ситуацію на фронті в Україні, Кравцов зауважив, що вони розвантажують натиск ворога на східному напрямку.

Спостерігаючи за перебігом бойових дій як на сході, так і на півночі нашої країни, можна зробити певний висновок, що російська армія перекидає максимально боєздатні та найбільш підготовлені свої підрозділи саме на Курщину. І я вважаю, що саме цим вони трошки розвантажують натиск на східному напрямку.

Російські окупанти

Росія розпочала наступ у Курській області

На Курщині 11 листопада російські військові використали 50 КАБів для ударів по розташуванню Сил оборони.

Про це в телеетері заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ» полковник ЗСУ Вадим Мисник.

З 7-го числа (листопада — ред.) ворог почав чергову масштабну хвилю тиску і штурмових дій наших позицій. Накопичує свої сили. Дуже масштабні штурмові дії. Там, де ще дозволяють погодні умови, вони (окупанти — ред.) намагаються проїхати технікою, здійснювати штурмові дії. Постійно тиснуть, але якщо взяти територію, яку контролюють Сили оборони України на Курщині, ворог завдає ударів. Поширити