Росія перекинула на Курщину 76-ту десантно-штурмову дивізію. З якою метою
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія перекинула на Курщину 76-ту десантно-штурмову дивізію. З якою метою

Окупанти
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Через високі втрати в живій силі російське командування перекидає в Курську область 76-ту десантно-штурмову дивізію РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій проти Сил оборони України.

Головні тези:

  • Російське командування перекинуло 76-ту десантно-штурмову дивізію на Курщину для поновлення наступальних штурмових дій проти Сил оборони України.
  • Українські військові ефективно відбивають атаки та знищують техніку ворога на Курщині.
  • Росія намагається розвантажити натиск на східному напрямку, перекидаючи свої найбільш підготовлені військові підрозділи на Курщину.
  • Сили оборони України з успіхом утримують позиції та примушують ворога вести активні бойові дії на своїй території.

Росія насичує Курщину новими військовими підрозділами

Про це в телеефірі повідомив т.в.о. начальника відділення комунікацій 82-ої Буковинської бригади ДШВ Віктор Кравцов.

Певною мірою противник зосереджує свої сили на Курщині, підтягуючи сюди все нові і нові підрозділи. Відомо, що сюди у зв'язку з понесеними втратами підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ РФ передислокувалася 76-та десантно-штурмова дивізія РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій. І противник все ж має на меті якнайшвидше відкинути нас з цього району. Ми продовжуємо оборонятися.

Він також повідомив, що ворог накопичує техніку в цій зоні бойових дій, однак Сили оборони ефективно її знищують.

Насправді росіяни накопичують техніку, але тільки позавчора 35 чи 37 одиниць техніки було знищено. Отже, наша бригада діє тактично, діє правильно і велика кількість техніки вже знищена.

Відповідаючи на запитання, як бойові дії у Курській області зараз впливають на ситуацію на фронті в Україні, Кравцов зауважив, що вони розвантажують натиск ворога на східному напрямку.

Спостерігаючи за перебігом бойових дій як на сході, так і на півночі нашої країни, можна зробити певний висновок, що російська армія перекидає максимально боєздатні та найбільш підготовлені свої підрозділи саме на Курщину. І я вважаю, що саме цим вони трошки розвантажують натиск на східному напрямку.

Російські окупанти

Росія розпочала наступ у Курській області

На Курщині 11 листопада російські військові використали 50 КАБів для ударів по розташуванню Сил оборони.

Про це в телеетері заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ» полковник ЗСУ Вадим Мисник.

З 7-го числа (листопада — ред.) ворог почав чергову масштабну хвилю тиску і штурмових дій наших позицій. Накопичує свої сили. Дуже масштабні штурмові дії. Там, де ще дозволяють погодні умови, вони (окупанти — ред.) намагаються проїхати технікою, здійснювати штурмові дії. Постійно тиснуть, але якщо взяти територію, яку контролюють Сили оборони України на Курщині, ворог завдає ударів.

Зокрема за минулу добу він використав 50 КАБів. Якщо брати все прикордоння, решту, яку контролює наше угруповання — це майже 1 000 кілометрів, там ворог залучив 14 КАБів, для порівняння. Ми змушуємо ворога вести активні бойові дії на їхній території.

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