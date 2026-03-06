Росія посилює військовий контингент на кордонах НАТО — розвідка Литви
Росія посилює військовий контингент на кордонах НАТО — розвідка Литви

Джерело:  Reuters

РФ розширює військові підрозділи на кордоні з НАТО, надаючи їм бойовий досвід в Україні, і може використовувати їх як опорні пункти в конфлікті з НАТО після закінчення війни.

  • Росія розширює свою військову присутність на кордонах з НАТО та надає бойовий досвід в Україні.
  • Литовська розвідка стверджує, що Росія може використати підрозділи на кордонах з НАТО як опорні пункти у можливому конфлікті.

Росія перекидає підрозділи на кордони з НАТО

Про це йдеться у щорічній оцінці загроз безпеці литовської розвідки, оприлюдненій 6 березня.

У звіті заявляють, що якщо санкції будуть зняті, Росія буде готова до «широкомасштабного військового конфлікту» з НАТО через шість років.

Росія, ймовірно, створить не тільки на 30-50% більшу армію, ніж мала до війни, але й відносно сучасну. Стратегічні запаси зброї та боєприпасів будуть повністю відновлені. Росія буде готова до звичайного військового конфлікту з НАТО.

Головними цілями РФ у відомстві назвали зміщення балансу сил в Європі на свою користь, а також повне завоювання України.

Російська військова промисловість була розширена за допомогою Китаю, що дозволило Москві зменшити свою залежність від західних технологій. Після війни надлишок озброєння призведе до «наслідків для глобальної безпеки».

У звіті також ідеться про те, що серія перебоїв у роботі газопроводів, електрокабелів та телекомунікаційних мереж у Балтійському морі з 2023 року хоча і була спричинена кораблями, які виходили з російських портів, не була навмисною. Як саме було зроблено такий висновок, не вказано.

На запитання про пошкодження трубопроводу та кабелів глава військової розвідки Литви Міндаугас Мазонас відповів журналістам: «Розслідування не проводилося нашою розвідкою.., але ми маємо відповідь, що це був ненавмисний інцидент».

