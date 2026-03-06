Росія посилює військовий контингент на кордонах НАТО — розвідка Литви

РФ розширює військові підрозділи на кордоні з НАТО, надаючи їм бойовий досвід в Україні, і може використовувати їх як опорні пункти в конфлікті з НАТО після закінчення війни.
Головні тези:
- Росія розширює свою військову присутність на кордонах з НАТО та надає бойовий досвід в Україні.
- Литовська розвідка стверджує, що Росія може використати підрозділи на кордонах з НАТО як опорні пункти у можливому конфлікті.
Росія перекидає підрозділи на кордони з НАТО
Про це йдеться у щорічній оцінці загроз безпеці литовської розвідки, оприлюдненій 6 березня.
У звіті заявляють, що якщо санкції будуть зняті, Росія буде готова до «широкомасштабного військового конфлікту» з НАТО через шість років.
Росія, ймовірно, створить не тільки на 30-50% більшу армію, ніж мала до війни, але й відносно сучасну. Стратегічні запаси зброї та боєприпасів будуть повністю відновлені. Росія буде готова до звичайного військового конфлікту з НАТО.
Головними цілями РФ у відомстві назвали зміщення балансу сил в Європі на свою користь, а також повне завоювання України.
У звіті також ідеться про те, що серія перебоїв у роботі газопроводів, електрокабелів та телекомунікаційних мереж у Балтійському морі з 2023 року хоча і була спричинена кораблями, які виходили з російських портів, не була навмисною. Як саме було зроблено такий висновок, не вказано.
На запитання про пошкодження трубопроводу та кабелів глава військової розвідки Литви Міндаугас Мазонас відповів журналістам: «Розслідування не проводилося нашою розвідкою.., але ми маємо відповідь, що це був ненавмисний інцидент».
