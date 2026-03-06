Россия усиливает военный контингент на границах НАТО — разведка Литвы
Россия усиливает военный контингент на границах НАТО — разведка Литвы

Источник:  Reuters

РФ расширяет военные подразделения на границе с НАТО, предоставляя им боевой опыт в Украине, и может использовать их в качестве опорных пунктов в конфликте с НАТО по окончании войны.

Главные тезисы

  • Россия увеличивает военное присутствие на границах с НАТО, готовясь к возможному широкомасштабному конфликту.
  • Литовская разведка сообщает о возможном использовании Россией подразделений на границах с НАТО в качестве опорных пунктов.

Россия перебрасывает подразделения на границы с НАТО

Об этом говорится в ежегодной оценке угроз безопасности литовской разведки, обнародованной 6 марта.

В отчете заявляют, что если санкции будут сняты, Россия будет готова к «широкомасштабному военному конфликту» с НАТО через шесть лет.

Россия, вероятно, создаст не только на 30-50% больше армии, чем имела до войны, но и относительно современную. Стратегические запасы оружия и боеприпасов будут полностью восстановлены. Россия будет готова к обычному военному конфликту с НАТО.

Главными целями РФ в ведомстве назвали смещение баланса сил в Европе в свою пользу, а также полное завоевание Украины.

Российская военная промышленность была расширена с помощью Китая, что позволило Москве снизить свою зависимость от западных технологий. После войны переизбыток вооружения приведет к «последствиям для глобальной безопасности».

В отчете также говорится, что серия перебоев в работе газопроводов, электрокабелей и телекоммуникационных сетей в Балтийском море с 2023 года хотя и была вызвана выходящими из российских портов кораблями, не была умышленной. Как именно было сделано такое заключение, не указано.

На вопрос о повреждении трубопровода и кабелей глава военной разведки Литвы Миндаугас Мазонас ответил журналистам: «Расследование не проводилось нашей разведкой.., но у нас есть ответ, что это был непреднамеренный инцидент».

