Россия усиливает военный контингент на границах НАТО — разведка Литвы

РФ расширяет военные подразделения на границе с НАТО, предоставляя им боевой опыт в Украине, и может использовать их в качестве опорных пунктов в конфликте с НАТО по окончании войны.
Главные тезисы
Россия перебрасывает подразделения на границы с НАТО
Об этом говорится в ежегодной оценке угроз безопасности литовской разведки, обнародованной 6 марта.
В отчете заявляют, что если санкции будут сняты, Россия будет готова к «широкомасштабному военному конфликту» с НАТО через шесть лет.
Россия, вероятно, создаст не только на 30-50% больше армии, чем имела до войны, но и относительно современную. Стратегические запасы оружия и боеприпасов будут полностью восстановлены. Россия будет готова к обычному военному конфликту с НАТО.
Главными целями РФ в ведомстве назвали смещение баланса сил в Европе в свою пользу, а также полное завоевание Украины.
В отчете также говорится, что серия перебоев в работе газопроводов, электрокабелей и телекоммуникационных сетей в Балтийском море с 2023 года хотя и была вызвана выходящими из российских портов кораблями, не была умышленной. Как именно было сделано такое заключение, не указано.
На вопрос о повреждении трубопровода и кабелей глава военной разведки Литвы Миндаугас Мазонас ответил журналистам: «Расследование не проводилось нашей разведкой.., но у нас есть ответ, что это был непреднамеренный инцидент».
