Росія поширювала військову пропаганду в ЄС на дитячих каналах

Через спроби втручання Росії у медіапростір країн ЄС на дитячих каналах поширюється військова пропаганда країни-агресорки.
Головні тези:
- Росія поширювала військову пропаганду на дитячих каналах у країнах ЄС через втручання у медіапростір.
- Французькі супутники та інші країни ЄС зазнали атак від Росії, що призвело до зміни контенту дитячих каналів.
- За допомогою вимірювань вдалося встановити, що передача відбувається з районів Москви, Калінінграда і Криму.
- Журналісти розглядають скарги та дії Радіорегламентарного комітету щодо протидії поширенню російської пропаганди у ЄС.
- Україна, Португалія та інші країни також стали об’єктом спроб поширення військової пропаганди через дитячі канали.
Що відомо про поширення Росією військової пропаганди на дитячих каналах у країнах ЄС
За інформацією журналістів видання, три супутники французького оператора Eutelsat SA серйозно постраждали через збої, які тривали щонайменше до кінця травня.
Зазначається, що принаймні двічі в березні та квітні через втручання Росії програма дитячого розважального каналу компанії Walt Disney Company BabyTV змінювалась на російські військові відеоролики.
Французьке національне агентство частот повідомило, що перешкоди були чітко ідентифіковані як такі, що виходять від великих наземних станцій, і тому їх має реєструвати та контролювати влада Російської Федерації.
Представник Міжнародного союзу електрозв'язку повідомив, що звіти обговорюватимуть на наступному засіданні Радіорегламентарного комітету 24-28 червня.
Що відомо про спроби поширення російської пропаганди у медіапросторі інших країн ЄС
Зазначається, що окрім французьких супутників, атаки також зазнали медіапростори України та Португалії.
Крім іншого шведські супутники також були атаковані трансляціями з Москви, Калінінграда і Криму.
Журналісти видання повідомили, що Швеція, Нідерланди та Люксембург звернулись з аналогічними скаргами Радіорегламентарного комітету.
У листі було зазначено, що за допомогою вимірювань, за підтримки спеціальної системи виявлення перешкод, їм вдалося встановити, що передача по висхідній лінії зв'язку відбувається з району Москви.
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