Из-за попыток вмешательства России в медиапространство стран ЕС на детских каналах распространяется военная пропаганда страны-агрессоры.

Что известно о распространении Россией военной пропаганды на детских каналах в странах ЕС

По информации журналистов издания, три спутника французского оператора Eutelsat SA серьезно пострадали из-за сбоев, которые продолжались, по меньшей мере, до конца мая.

Отмечается, что, по крайней мере, дважды в марте и апреле из-за вмешательства России программа детского развлекательного канала компании Walt Disney Company BabyTV менялась на российские военные видеоролики.

Французское национальное агентство частот сообщило, что помехи были четко идентифицированы как исходящие от крупных наземных станций, и поэтому их должны регистрировать и контролировать власти Российской Федерации.

Представитель Международного союза электросвязи сообщил, что отчеты будут обсуждаться на следующем заседании Радиорегламентарного комитета 24-28 июня.

Что известно о попытках распространения российской пропаганды в медиапространстве других стран ЕС

Отмечается, что кроме французских спутников, атаки также подверглись медиапространству Украины и Португалии.

Помимо прочего шведские спутники также были атакованы трансляциями из Москвы, Калининграда и Крыма.

Журналисты сообщили, что Швеция, Нидерланды и Люксембург обратились с аналогичными жалобами Радиорегламентарного комитета.