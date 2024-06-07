Россия распространяла военную пропаганду в ЕС на детских каналах

Из-за попыток вмешательства России в медиапространство стран ЕС на детских каналах распространяется военная пропаганда страны-агрессоры.
Главные тезисы
- Россия пыталась распространять военную пропаганду на детских каналах в странах ЕС через спутники, что вызвало изменения контента и возмущение стран.
- Журналисты установили, что передача происходила из различных районов, включая Москву, Калининград и Крым, что привело к серьезным последствиям для медиапространства Европы.
- Атаки на детские каналы также затронули Украину, Португалию, Швецию, Нидерланды и Люксембург, вызвав беспокойство и обращение с жалобами к Радиорегламентарному комитету.
- Французские спутники и другие операторы столкнулись с помехами, приводящими к замене контента детских каналов на российские военные видеоролики.
- Реакция на попытки распространения российской пропаганды в медиапространстве ЕС будет обсуждаться на заседании Радиорегламентарного комитета в июне.
Что известно о распространении Россией военной пропаганды на детских каналах в странах ЕС
По информации журналистов издания, три спутника французского оператора Eutelsat SA серьезно пострадали из-за сбоев, которые продолжались, по меньшей мере, до конца мая.
Отмечается, что, по крайней мере, дважды в марте и апреле из-за вмешательства России программа детского развлекательного канала компании Walt Disney Company BabyTV менялась на российские военные видеоролики.
Французское национальное агентство частот сообщило, что помехи были четко идентифицированы как исходящие от крупных наземных станций, и поэтому их должны регистрировать и контролировать власти Российской Федерации.
Представитель Международного союза электросвязи сообщил, что отчеты будут обсуждаться на следующем заседании Радиорегламентарного комитета 24-28 июня.
Что известно о попытках распространения российской пропаганды в медиапространстве других стран ЕС
Отмечается, что кроме французских спутников, атаки также подверглись медиапространству Украины и Португалии.
Помимо прочего шведские спутники также были атакованы трансляциями из Москвы, Калининграда и Крыма.
Журналисты сообщили, что Швеция, Нидерланды и Люксембург обратились с аналогичными жалобами Радиорегламентарного комитета.
В письме было отмечено, что посредством измерений, при поддержке специальной системы обнаружения помех, им удалось установить, что передача по восходящей линии связи происходит из района Москвы.
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