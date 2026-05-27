Росія пошкодила обстрілами 3 енергооб'єкти на Дніпропетровщині

Через російські удари 26 травня пошкоджені три об'єкти Групи ДТЕК у Дніпропетровській області.
Головні тези:
- Через ворожі удари були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії.
- Загалом за останні два дні енергетики заживили понад 33 тис родин Дніпропетровщини.
Окупанти обстріляли 3 енергооб'єкти на Дніпропетровщині
Учора через ворожі удари були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області.
Загалом за останні два дні енергетики заживили понад 33 тис родин Дніпропетровщини.
