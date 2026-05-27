Россия повредила обстрелами 3 энергообъекта на Днепропетровщине

Из-за российских ударов 26 мая повреждены три объекта Группы ДТЭК в Днепропетровской области.

Вчера из-за вражеских ударов были повреждены сразу три энергетических объекта компании. Без электроснабжения остались 63 населенных пункта в прифронтовых районах области.

Отмечается, что работники не пострадали. Энергетики приступили к восстановительным работам, как только позволила ситуация с безопасностью.

Всего за последние два дня энергетики заживили более 33 тыс. семей Днепропетровщины.