Росія прагне відновити шпигунську діяльність у США під дипломатичним прикриттям
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Росія прагне відновити шпигунську діяльність у США під дипломатичним прикриттям

Посольство
Джерело:  CNN

РФ розглядає переговори з адміністрацією Трампа про відновлення дипломатичної присутності в США як можливість відновити свою мережу шпигунів на Заході.

Головні тези:

  • РФ прагне відновити мережу шпигунів у США під дипломатичним прикриттям.
  • Відновлення російської присутності у США може стати важливою поступкою для Москви.
  • Велика кількість російських дипломатів була вислана зі США з підозрами у шпигунстві.

Росія прагне відновити шпигунську мережу у США

Про це кажуть нинішні та колишні американські чиновники.

США і Росія домовилися розпочати переговори про відновлення роботи своїх посольств і консульств після інавгурації Трампа, і американські і західні чиновники вважають, що ці переговори є значною поступкою Москві, яка прагне відновити роботу шпигунів під дипломатичним прикриттям у своїх посольствах і консульствах у Вашингтоні, Нью-Йорку і Х'юстоні.

За словами двох американських чиновників, це питання є настільки пріоритетним, що росіяни утримуються від проведення чергової зустрічі на вищому рівні, доки не буде досягнуто значного прогресу у питанні відновлення російської присутності в США.

З 2016 року зі США було вислано понад 100 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, а після вторгнення в Україну у 2022 році російські агенти були масово вислані з Європи.

Москва не має посла у Вашингтоні з жовтня минулого року, відколи посол Анатолій Антонов залишив свою посаду. Представник західної розвідки заявив, що відновлення шпигунської мережі на території США «є пріоритетом» для Росії.

Москва протягом багатьох років була особливо зациклена на поверненні своїх дипломатичних об'єктів у Сан-Франциско, Нью-Йорку та Вашингтоні, які США конфіскували у 2017 році у відповідь на втручання Росії у вибори 2016 року, кажуть співрозмовники видання. У 2018 році Трамп також закрив російське консульство в Сіетлі через його близькість до американської бази підводних човнів, військово-морської бази Кіцап.

Чиновник Конгресу, знайомий з розвідданими щодо раніше висланих російських «дипломатів», назвав «надзвичайно тривожним» той факт, що російський персонал може повернутися в більшій кількості.

Остання хвиля висилки майже повністю складалася з оперативників під прикриттям. Абсолютно смішно, що це взагалі можливо, враховуючи, наскільки це загрожує національній безпеці США, і як це вимагатиме більше ресурсів контррозвідки ФБР, особливо коли ФБР стикається зі скороченням штату і звільненнями.

Американські розвідники та агенти ФБР вже давно вважають, що розмір дипломатичної присутності Росії в США має бути обмежений.

Однак, за словами одного з американських чиновників, посилення російської дипломатичної присутності в США може створити нові можливості для ФБР, оскільки тоді технічний збір російських повідомлень стане простішим.

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