Россия стремится возобновить шпионскую деятельность в США под дипломатическим прикрытием

РФ рассматривает переговоры с администрацией Трампа о возобновлении дипломатического присутствия в США как возможность возобновить свою сеть шпионов на Западе.
Главные тезисы
- Россия рассматривает возможность возобновления дипломатического присутствия в США как шанс восстановить свою шпионскую сеть на Западе.
- Высылка более 100 российских дипломатов из США создает возможность для России вернуть свой шпионский персонал в большем количестве.
- Американские разведчики опасаются угрозы для национальной безопасности из-за возможного увеличения российского шпионажа в стране.
Россия стремится восстановить шпионскую сеть в США
Об этом говорят нынешние и бывшие американские чиновники.
США и Россия договорились начать переговоры о возобновлении работы своих посольств и консульств после инаугурации Трампа, и американские и западные чиновники считают, что эти переговоры являются значительной уступкой Москве, стремящейся возобновить работу шпионов под дипломатическим прикрытием в своих посольствах и консульствах в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне.
По словам двух американских чиновников, этот вопрос настолько приоритетен, что россияне воздерживаются от проведения очередной встречи на высшем уровне, пока не будет достигнут значительный прогресс в вопросе восстановления российского присутствия в США.
Москва не имеет посла в Вашингтоне с октября прошлого года с тех пор, как посол Анатолий Антонов покинул свой пост. Представитель западной разведки заявил, что восстановление шпионской сети на территории США является приоритетом для России.
Москва в течение многих лет была особенно зациклена на возвращении своих дипломатических объектов в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, которые США конфисковали в 2017 году в ответ на вмешательство России в выборы 2016, говорят собеседники издания. В 2018 году Трамп также закрыл российское консульство в Сиэтле из-за его близости к американской базе подлодок, военно-морской базы Кицап.
Чиновник Конгресса, знакомый с разведданными по ранее высланным российским «дипломатам», назвал «чрезвычайно тревожным» тот факт, что российский персонал может вернуться в большем количестве.
Последняя волна высылки почти полностью состояла из оперативников под прикрытием. Совершенно смешно, что это вообще возможно, учитывая, насколько это угрожает национальной безопасности США, и как это потребует больше ресурсов контрразведки ФБР, особенно когда ФБР сталкивается с сокращением штата и увольнениями.
Американские разведчики и агенты ФБР уже давно считают, что размер дипломатического присутствия России в США должен быть ограничен.
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