Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію, просуваючи свій давній міф про «секретні американські біолабораторії» в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

ЦПД спростовує фейки РФ щодо “секретних біолабораторій США” в Україні

Чергову порцію абсурду у коментарях пропагандистським медіа видав «військовий експерт» Ігор Нікулін. Він заявив про роботу мережі «закритих лабораторій, модернізованих Пентагоном», де нібито «штучно посилювали збудники туберкульозу» поблизу Донбасу.

Ця заява є продовженням давньої конспірологічної кампанії, яку Кремль веде ще з 2014 року.

Однак жодних доказів існування «секретних біолабораторій» чи створення «біологічної зброї» на території України Росія за всі ці роки так і не надала.

Пропагандисти системно вигадують страшилки навколо звичайних українських науково-дослідних та санітарно-епідеміологічних установ.

За допомогою цієї тривалої кампанії брехні держава-агресорка намагається виправдати війну проти України. Пропаганда прагне створити ілюзію існування загрози з боку України, щоб подавати війну як «превентивний удар».