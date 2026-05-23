Росія продовжує поширювати фейки про "секретні американські біолабораторії" в Україні

Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію, просуваючи свій давній міф про «секретні американські біолабораторії» в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Російська пропаганда намагається втілити міф про існування «секретних американських біолабораторій» в Україні.
- Дезінформаційна кампанія включає вигадки про створення біологічної зброї на території України, що не підтверджено жодними доказами.
ЦПД спростовує фейки РФ щодо “секретних біолабораторій США” в Україні
Чергову порцію абсурду у коментарях пропагандистським медіа видав «військовий експерт» Ігор Нікулін. Він заявив про роботу мережі «закритих лабораторій, модернізованих Пентагоном», де нібито «штучно посилювали збудники туберкульозу» поблизу Донбасу.
Ця заява є продовженням давньої конспірологічної кампанії, яку Кремль веде ще з 2014 року.
Однак жодних доказів існування «секретних біолабораторій» чи створення «біологічної зброї» на території України Росія за всі ці роки так і не надала.
За допомогою цієї тривалої кампанії брехні держава-агресорка намагається виправдати війну проти України. Пропаганда прагне створити ілюзію існування загрози з боку України, щоб подавати війну як «превентивний удар».
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-